İngiltere Büyükelçiliği takip ediyor... Babasının kaçırdığı Şeriban'ı özel tim arıyor

İngiliz ve Türk mahkemeleri, çocuğun anneye iadesine hükmetti. Ancak buna rağmen baba kızını vermedi. Anne son çare kızını icra kanalıyla almak için jandarma ekipleriyle Şeriban’ın okuluna gitti. Bundan haberdar olan baba Yıldız, yakınlarıyla jandarmaya engel oldu, kargaşa esnasında küçük kızı kaçırdı. Gözaltına alınan 4 aile bireyinden biri tutuklandı. İngiltere Büyükelçiliği kızın iadesini isterken jandarma kızın bulunması için özel ekip kurdu.

