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İngiliz kadın evde ölü bulundu

İngiliz kadın evde ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde, İngiliz Maureen Winifred(81), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Mahmutlar Mahallesi'ndeki apartman dairesinde yalnız yaşayan Maureen Winifred'den dünden beri haber alamayan komşuları, jandarmaya haber verdi. Adrese gelen jandarma ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evin yatak odasında Winifred'in cansız bedenini buldu.  

Sağlık ekipleri ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Maureen Winifred'in cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

(DHA)

 

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