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  3. İncirlik mazotunu satarken kıskıvrak

İncirlik mazotunu satarken kıskıvrak

İncirlik mazotunu satarken kıskıvrak

Adana’da Halis K. (47), İncirlik Hava Üssü’ne akaryakıt sevkıyatı gerçekleştirmek üzere görevlendirildi.

Soner KAN

Mersin’deki bir rafineriden 22 bin litre mazotu araca yükleyen zanlı, üsse giriş yapmadan önce tankerdeki bin 500 litre yakıtı 6 bin liraya satmak için anlaştığı kişilerle buluştu. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nda akaryakıtı diğer şüphelilerin aracına aktaran zanlı, devriye gezen polislere yakalandı. Suçunu itiraf eden Halis K., ev hapsi cezası aldı. 

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