İncirlik mazotunu satarken kıskıvrak

Soner KAN

Mersin’deki bir rafineriden 22 bin litre mazotu araca yükleyen zanlı, üsse giriş yapmadan önce tankerdeki bin 500 litre yakıtı 6 bin liraya satmak için anlaştığı kişilerle buluştu. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nda akaryakıtı diğer şüphelilerin aracına aktaran zanlı, devriye gezen polislere yakalandı. Suçunu itiraf eden Halis K., ev hapsi cezası aldı.