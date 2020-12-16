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  • İnanılmaz görüntü: 6 saat süren beyin ameliyatı sırasında piyano çaldı
16 Aralık 2020 Çarşamba 13:11 | Son Güncelleme:

İnanılmaz görüntü: 6 saat süren beyin ameliyatı sırasında piyano çaldı

Hindistan'da 9 yaşındaki kız beyin ameliyatı sırasında piyano çaldı. Yaklaşık 6 saatlik operasyon boyunca piyano çalan kız, “En az 6 saat boyunca piyano çaldım ve mobil oyunlar oynadım. Şimdi daha iyi hissediyorum” dedi.

Hindistan'da 9 yaşındaki Somya adlı çocuk, 6 saat süren beyin tümörü ameliyatı sırasında piyano çaldı.

DHA'nın yer alan haberine göre, Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletinde bulunan Gwailor kentinde 9 yaşındaki Somya beyin tümörü ameliyatı sırasında piyano çaldı. Somya, epilepsi nöbetleri geçirmesine neden olan beyin tümörünün alınması için Birla Hastanesi’nde ameliyat oldu. Önce beynin haritasını çıkaran doktorlar, ameliyatın ortasında uyandırdıkları Somya'yı hassas el hareketleri ve koordinasyonu kontrol eden kısımlarının hasar görmediğinden emin olmak için çok sevdiği piyanoyu çalmasını istedi.

OPERASYON 6 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 6 saatlik operasyon boyunca piyano çalan Somya konuyla ilgili olarak yerel medyaya, “En az 6 saat boyunca piyano çaldım ve mobil oyunlar oynadım. Şimdi daha iyi hissediyorum” dedi. Somya'nın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. 

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