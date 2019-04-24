İmsak ve sahur ne zaman,saat kaçta? 2019 imsak vakitleri!
İmsak ve sahurun ne zaman olduğu merak ediliyor. Ramazan ayına az bir süre kaldı. Ramazan ayı ile birlikte milyonlarca Müslüman oruç ibadetini yerine getirecek. Oruç ibadeti ile birlikte, Müslümanlar Ramazan ayı boyunca imsak ile akşam vakitleri arasında bir şey yemeyecek ve içmeyecek. Bu şekilde oruç ibadetini gerçekleştirecek olan Müslümanlar, hem nefislerine karşı koyacak hem de aç ve susuz olan kişileri daha iyi anlayabilecek. İmsak ve Sahur vakitleri haberimizin detaylarında…
İmsak ve sahurun ne zaman olduğu araştırılan konuların başında yer alıyor. İlk oruç 6 Mayıs günü başlayacak. 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece milyonlarca Müslüman 2019’un ilk sahuruna kalkacak. Ramazan Bayramı’na kadar oruç ibadetini gerçekleştirecek olan Müslümanlar, Ramazan ayının son bulmasıyla birlikte yılın ilk bayramını kutlayacak. Milyonlarca Müslüman’ın merak ettiği imsak ve sahur vakitlerini haberimizin içerisinde bulabilirsiniz.
İMSAK VE SAHUR NE ZAMAN?
İstanbul
Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
06 Mart 2019 Çarşamba 06:00 07:25 13:21 16:32 19:07 20:25
07 Mart 2019 Perşembe 05:59 07:23 13:20 16:32 19:08 20:27
08 Mart 2019 Cuma 05:57 07:21 13:20 16:33 19:09 20:28
09 Mart 2019 Cumartesi 05:55 07:20 13:20 16:34 19:10 20:29
10 Mart 2019 Pazar 05:54 07:18 13:20 16:34 19:11 20:30
11 Mart 2019 Pazartesi 05:52 07:17 13:19 16:35 19:12 20:31
12 Mart 2019 Salı 05:50 07:15 13:19 16:36 19:13 20:32
Ankara
Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
06 Mart 2019 Çarşamba 06:00 07:25 13:21 16:32 19:07 20:25
07 Mart 2019 Perşembe 05:59 07:23 13:20 16:32 19:08 20:27
08 Mart 2019 Cuma 05:57 07:21 13:20 16:33 19:09 20:28
09 Mart 2019 Cumartesi 05:55 07:20 13:20 16:34 19:10 20:29
10 Mart 2019 Pazar 05:54 07:18 13:20 16:34 19:11 20:30
11 Mart 2019 Pazartesi 05:52 07:17 13:19 16:35 19:12 20:31
12 Mart 2019 Salı 05:50 07:15 13:19 16:36 19:13 20:32
İzmir
Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
06 Mart 2019 Çarşamba 06:09 07:30 13:28 16:41 19:16 20:31
07 Mart 2019 Perşembe 06:08 07:29 13:28 16:42 19:17 20:32
08 Mart 2019 Cuma 06:06 07:27 13:27 16:43 19:18 20:33
09 Mart 2019 Cumartesi 06:05 07:26 13:27 16:43 19:19 20:34
10 Mart 2019 Pazar 06:03 07:24 13:27 16:44 19:20 20:35
11 Mart 2019 Pazartesi 06:02 07:23 13:27 16:44 19:21 20:36
12 Mart 2019 Salı 06:00 07:21 13:26 16:45 19:22 20:37
İMSAK VAKTİ NEDİR NE ZAMAN BAŞLAR?
Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.
Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir. Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187
Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.
SAHUR NEDİR
Oruç tutmak için gecenin imsaktan önceki vaktinde yenen yemeğe sahur denir. Efendimiz bir hadislerinde “Sahura kalkıp sahur yemeği yiyin. Zira sahurda bereket vardır.” (Buhari, Savm 20) buyuruyorlar.
İFTAR
Orucun bitirilmesi gereken vakittir. Bu da akşam güneşin batmasıyla olur. Akşam namazını bildirmek üzere okunan ezan aynı zamanda iftar vaktini de bildirmektedir. Akşam ezanı okununca geciktirmeden iftar yapılmalıdır. Bir hadis, iftarda acele edilmesi gerektiğini şu şekilde ifade eder: “İnsanlar iftarı yapmakta acele ettikleri sürece, hayır üzere devam etmiş olurlar.” (Buhari, Savm 45)
KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Diyanet, Ramazan ayının başlangıç tarihini açıklamasının ardından gözler Kadir Gecesine çevrildi. Ramazan ayının 27. gecesinde Kadir Gecesi bu yıl, 10 Haziran Pazar günü idrak edilecek. İbadetlerine yön vermek isteyen vatandaşlarımızın Kadir Gecesini bugün ihya edecek.