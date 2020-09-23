İlk kez duyma sevinci

Suriye'deki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan Fatma ilk kez duyma sevinci yaşadı. Kocaeli’de yaşayan Suriye uyruklu Fares ve Gusun Afaş çiftinin 7 çocuğundan biri olan işitme engelli Fatma Afaş’ın tedavisi eczacı Caner Göçmez tarafından yaptırıldı. Testlerden geçirilen Fatma Afaş’a ilk defa özel bir kulaklık takıldı. İlk kez ses duymanın sevincini yaşayan Fatma, hem mutlu etti hem de duygulandırdı. Hala Eymen Afaş, “Yakında konuşmasını da istiyorum, inşallah o da olacak” dedi.

Fatma, sesleri duyunca büyük sevinç yaşadı.