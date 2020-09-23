  • $7,7102
  • 8,9931
  • 460.552
  • 1102.65
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
23 Eylül 2020 Çarşamba 22:32 | Son Güncelleme:

İlk kez duyma sevinci

İlk kez duyma sevinci

İşitme engelli Fatma, ilk kez duymanın mutluluğunu yaşadı.

Suriye'deki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan Fatma ilk kez duyma sevinci yaşadı.  Kocaeli’de yaşayan Suriye uyruklu Fares ve Gusun Afaş çiftinin 7 çocuğundan biri olan işitme engelli Fatma Afaş’ın tedavisi eczacı Caner Göçmez tarafından yaptırıldı. Testlerden geçirilen Fatma Afaş’a ilk defa özel bir kulaklık takıldı. İlk kez ses duymanın sevincini yaşayan Fatma, hem mutlu etti hem de duygulandırdı. Hala Eymen Afaş, “Yakında konuşmasını da istiyorum, inşallah o da olacak” dedi. 

Fatma, sesleri duyunca büyük sevinç yaşadı. 

<p>Editör:</p><p><a href='#0' >ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Serenay Sarıkaya ile

Bir Dakikada Magazin

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Sabah namazında ''Işık hadisesi''ni izlemek için bir araya geldiler

24 Eylül Perşembe burçları neler bekliyor? Günlük burç yorumları

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.