'İlk kalbim eşimdi ikincisi oğlum oldu'

İzmir’de 2015 yılında 14 Şubat Sevgililer Günü’nde parkta spor yaparken tanıştığı Arzu Öztürk’e aşık olan Yasin Ahmet Öztürk, ayağında oluşan şişlik nedeniyle hastaneye gitti. Kalp yetmezliği teşhisi konulan ve hayatını yapay kalp destek cihazıyla sürdüren genç adam, tedavi sürecinde kendisini yalnız bırakmayan sevgilisiyle geçen yıl dünya evine girdi. Öztürk çiftinin 18 Nisan’da “Rüzgar” ismini verdikleri bir oğulları oldu. O an kalbinin heyecandan duracağını hissettiğini söyleyen Öztürk, “İlk kalbim eşimdi, ikinci kalbim ise oğlum oldu. Oğlumun ismini Rüzgar koyduk. Rüzgar kimini üşütür, kimini ısıtır” diye konuştu. Rüzgar bebeğin dünyaya gelmesinin ardından kendisi için uygun kalbin bulunup nakledileceğine dair umudunun arttığını söyleyen Öztürk, “Hayallerim bir bir gerçek oldu” dedi. Ayrıca nakil oluncaya kadar bedeninin yorulmayacağı bir işe ihtiyacı olduğunu söyledi.

Bir bağış bir aileyi kurtarır

Eşiyle her zorluğu beraber göğüslediklerini dile getiren Arzu Öztürk, organ bağışı çağrısı için yaparak, “Birçok insanın ve ailenin hayatını kurtarabilirsiniz” diye konuştu.

Yasin Ahmet Öztürk, “Nakil olunca ilk iş ailemle denize gitmek istiyorum” dedi.