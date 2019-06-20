Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7561
  • 6,5018
  • 255.68
  • 94.244
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. İlik nakli %98,5 tuttu

İlik nakli %98,5 tuttu

İlik nakli %98,5 tuttu

Babasının iliği denenen 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'ya naklin yüzde 98,5 tuttuğu açıklandı.

Antalya'da geçen yıl kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin'e (4) iki ay önce annesi Eylem Şen Yazıcı'dan ilik nakledildi. İlik uyum sağlamayınca Öykü'ye, babası Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu kök hücre nakli yapıldı. Anne Yazıcı, sosyal medya hesabından, "Öykü Arin'e babasından yapılan ilik nakli için kimerizm yüzde 98,5 geldi. Bu bilgi doğru fakat ilk nakilde de yüzde 98 tutmuş, sonrasında geri düşmüştü" açıklamasını yaptı.

PAZARTESİ NETLEŞECEK 

İlik naklinin 3 aşamalı bir süreç olduğunu belirten Yazıcı, 1. aşamanın ilik naklinin tutması olduğunu, 2. aşamanın ilik savaşı olduğuna işaret etti. Yazıcı, şunları kaydetti: "3. aşama ise iliğin geri gelme riski. Bu risk 5 yıl boyunca sürüyor. İlik naklinin tutup tutmadığı bilgisini kesin olarak pazartesi vereceğiz."

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Pelin Akil'den isyan: Evimize kadar geldiler
Buse Varol'dan Alişan'a sürpriz doğum günü partisi...
Özcan Deniz ile Feyza Aktan boşanıyor mu?
Aşıklar şehrinde 60 bin TL'lik hediye 
Bu ne hal Meryem

Uyumlu Köpek ve Çılgın Sahibi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Küçükkaya ve İmamoğlu yakalandı ve yalanlayamıyor! İşte adım adım otel krizi gerçekği!

Chernobyl (Çernobil) dizisindeki karakterlerin gerçek hayattaki karşılıkları