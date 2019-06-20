İlik nakli %98,5 tuttu

Antalya'da geçen yıl kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin'e (4) iki ay önce annesi Eylem Şen Yazıcı'dan ilik nakledildi. İlik uyum sağlamayınca Öykü'ye, babası Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu kök hücre nakli yapıldı. Anne Yazıcı, sosyal medya hesabından, "Öykü Arin'e babasından yapılan ilik nakli için kimerizm yüzde 98,5 geldi. Bu bilgi doğru fakat ilk nakilde de yüzde 98 tutmuş, sonrasında geri düşmüştü" açıklamasını yaptı.

PAZARTESİ NETLEŞECEK

İlik naklinin 3 aşamalı bir süreç olduğunu belirten Yazıcı, 1. aşamanın ilik naklinin tutması olduğunu, 2. aşamanın ilik savaşı olduğuna işaret etti. Yazıcı, şunları kaydetti: "3. aşama ise iliğin geri gelme riski. Bu risk 5 yıl boyunca sürüyor. İlik naklinin tutup tutmadığı bilgisini kesin olarak pazartesi vereceğiz."