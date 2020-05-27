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  3. İkindi namazı kaçta? İkindi namazı nasıl kılınır, kaç rekat?
04 Haziran 2020 Perşembe 15:46 | Son Güncelleme:

İkindi namazı kaçta? İkindi namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

İkindi namazı kaçta" İkindi namazı nasıl kılınır, kaç rekat"

İkindi namazı kılınışı hakkında araştırmalar güncel olarak gerçekleştiriliyor. Ergenlik çağına gelen her birey için yüce Allah namazı farz kılmıştır. Namaz vaktinin yaklaşmasıyla Müslümanlar, ikindi namazının nasıl kılınacağını merak ediyorlar."İkindi namazı saat kaçta, nasıl kılınır? İkindi namazı kaç rekat?" soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor.İkindi namazı 4 sünnet ve 4 farz olarak toplamda 8 rekattan oluşmaktadır. Diyanet tarafından hazırlanan ikindi namazı vakitleri haberimizde.

Müslümanlar için en önemli ibadetlerin başında namaz geliyor. Namaz vaktinin yaklaşmasıyla Müslümanlar, ikindi namazının nasıl kılınacağını merak ediyorlar. İkindi namazı kılınışı nasıldır? İkindi namazı kaç rekattır ve nasıl kılınır? gibi soruların yanıtları da merak ediliyor. İkindi namazı, sabah ve öğlen namazının ardından gelen vakitte kılınır. 8 rekattan oluşur. Öncelikle namazın 4 rekatlık sünneti kılınır. Daha sonra da 4 rekat olan farzı kılınır. İkindi namazı kılınış şekline haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.  

İKİNDİ NAMAZI KAÇ REKATTIR?

İkindi namazı kılınışı; 4 rekat sünnet, 4 rekat farz olmak üzere toplam 8 rekattır. Sünneti önce kılınır. İkindi namazı kaç rekattır: farz ve sünnetle birlikte 8 rekattır.

DİYANET NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

İKİNDİ NAMAZI KILINIŞI NASILDIR?

İKİNDİ NAMAZI SÜNNETİ KILINIŞI

1. REKAT

"Niyet ettim Allah rızası için İkindi namazının dört rekat sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz.

"Allahu ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.

Subhaneke'yi okuruz.

Euzü-besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rükuya gideriz.

Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz

2. REKAT

Ayağa kalkarak kıyama dururuz.

Besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rükuya gideriz.

Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik dualarını okuruz.

3. REKAT

Ayağa kalkarak kıyama dururuz.

Subhaneke'yi okuruz.

Euzü-besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

3. Rekat

Rükuya gideriz.

Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secdeye gideriz.

4. REKAT

Ayağa kalkarak kıyama dururuz.

Besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rükuya gideriz.

Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

İKİNDİ NAMAZININ FARZI NASIL KILINIR?

1. REKAT

"Niyet ettim Allah rızası için İkindi namazının dört rekat farzını kılmaya" diye niyet ederiz.

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.

Subhaneke'yi okuruz.

Euzü-besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rükuya gideriz.

Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz

2. REKAT

Ayağa kalkarak kıyama dururuz.

Besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rükuya gideriz.

Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secdeye gideriz.

Oturarak Ettahiyyatu okuruz.

3.REKAT

Ayağa kalkarak kıyama dururuz.

Besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Rükuya gideriz.

Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz

4. REKAT

Ayağa kalkarak kıyama dururuz.

Besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Rükuya gideriz.

Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

ÖĞLE NAMAZI KILINIŞI İÇİN TIKLAYINIZ.

AKŞAM NAMAZI KILINIŞI İÇİN TIKLAYINIZ.

YATSI NAMAZI KILINIŞI İÇİN TIKLAYINIZ.

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