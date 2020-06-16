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  3. İkindi namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İkindi namazı sünnet ve farzı kılınışı..
16 Haziran 2020 Salı 17:33 | Son Güncelleme:

İkindi namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İkindi namazı sünnet ve farzı kılınışı..

İkindi namazı nasıl kılınır, kaç rekat" İkindi namazı sünnet ve farzı kılınışı..

İkindi namazı sünnet ve farz olarak her Müslüman kişiye farz kılınmıştır. Namaza başlamadan önce niyet edilir, daha sonra tekbir getirilerek namaza başlanır. 5 vakit farz namazdan biri olan ikindi namazı kaç rekat olduğu ve nasıl kılındığı araştırılıyor. Bir hadiste Peygamber Efendimiz (s.a.v) ikindi namazı kılmayan kimsenin amelleri boşa gider şeklinde buyurmuştur. Adım adım ikindi namazı kılınışını sizin için hazırladık.

İkindi namazını ilk defa kılacak olan kişiler araştırmalarını hızlandırdı. Namaz, Miraç gecesi Allah tarafından tüm Müslümanlara farz kılınmıştır. Dinin direği olan namazın önemi Kuran-ı Kerim’de birçok surede geçmektedir. Peki, İkindi namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Diyanet İşleri Başkanlığı ikindi namazı kılınışı ve vakitlerini yayınladı. Namaza başlamadan önce niyet edilir daha sonra namaz kılınmaya başlanır. Haberimizin içerisinden ikindi namazı hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

İKİNDİ NAMAZI KILINIŞI

İKİNDİ NAMAZI KAÇ REKAT?

İkindi namazı kılınışı; 4 rekat sünnet, 4 rekat farz olmak üzere toplam 8 rekattır. Sünneti önce kılınır. İkindi namazı kaç rekattır: farz ve sünnetle birlikte 8 rekattır.

DİYANET NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

İKİNDİ NAMAZI NASIL KILINIR?

4 REKAT SÜNNETTE BAŞLARKEN

İlk olarak Niyet edilir "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü ikindi namazının sünnetini kılmaya",

"Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,

Eller bağlanır ve namaza başlanır (Erkekler; göbek altında sağ eli sol elin üzerine bağlarlar. Bayanlar; göğüs üzerinde sağ eli sol elin üzerine koyarlar)

1 Rekat:

"Sübhaneke" okunur,

"Euzü-Besmele" çekilir,

"Fatiha Sûresi" okunur,

"Namaz Sûresi" okunur,

"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,

"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

2 Rekat:

"Besmele" çekilir,

"Fatiha Sûresi" okunur,

"Namaz Sûresi" okunur,

"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

"Ka'de-i ahîre" yani oturuşa geçilir,

Oturuşta"Ettahiyyâtü" okunur,

"Allahümme Salli" okunur,

"Allahümme Barik" okunur,

"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır.

ÖĞLE NAMAZI KILINIŞI İÇİN TIKLAYINIZ.

3 Rekat:

"Sübhaneke" okunur,

"Euzü-Besmele" çekilir,

"Fatiha Sûresi" okunur,

"Namaz Sûresi" okunur,

"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır.

4 Rekat:

"Besmele" çekilir,

"Fatiha Sûresi" okunur,

"Namaz Sûresi" okunur,

"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

"Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,

Oturuşta "Ettahiyyâtü" okunur,

"Allahümme Salli" okunur,

"Allahümme Barik" okunur,

"Rabbena Atina" okunur,

"Rabbena Firli" okunur,

"Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

4 REKAT FARZ NAMAZINA BAŞLARKEN

Namaza başlamadan "Kamet" getirilir, (Erkekler için)

İlk olarak Niyet edilir "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü ikindi namazının farzını kılmaya",

"Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,

Eller bağlanır ve namaza başlanır.

1 Rekat:

"Sübhaneke" okunur,

"Euzü-Besmele" çekilir,

"Fatiha Sûresi" okunur,

"Namaz Sûresi" okunur,

"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,

"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

2 Rekat:

"Besmele" çekilir,

"Fatiha Sûresi" okunur,

"Namaz Sûresi" okunur,

"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

"Ka'de-i ahîre" yani oturuşa geçilir,

Oturuşta "Ettahiyyâtü" okunur,

"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır.

3 Rekat:

"Besmele" çekilir,

"Fatiha Sûresi" okunur,

"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır.

4 Rekat:

"Besmele" çekilir,

"Fatiha Sûresi" okunur,

"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

"Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,

Oturuşta "Ettahiyyâtü" okunur,

"Allahümme Salli" okunur,

"Allahümme Barik" okunur,

"Rabbena Atina" okunur,

"Rabbena Firli" okunur,

"Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

Namazdan sonra "Tesbihat" yapılarak dua edilir.

AKŞAM NAMAZI KILINIŞI İÇİN TIKLAYINIZ.

YATSI NAMAZI KILINIŞI İÇİN TIKLAYINIZ.

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