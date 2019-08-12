İkinci el araba fiyatına satılıyordu... Pazarın gözdesi elde kaldı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi'nde açılan kurbanlık hayvan satış pazarında yoğunluklar devam ederken, pazar alanına getirilen kurbanlıklardan dev boğa pazarın en gözdesi olarak ilgi odağı olmuştu. 6 gündür kurbanlık pazarında bulunan ve görünümüyle hayretlere düşüren boğa elde kaldı. Daha önce 30 bin TL’ye satışa sunulan 1 buçuk tonluk boğa, pazardan çekilerek güçlükle bindirilen kamyonetle çiftliğe götürüldü.

(İHA)