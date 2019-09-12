Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,664
  • 6,2745
  • 274.738
  • 102447
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. İki yaşındaki çocuk annesinin ölümüne neden oldu

İki yaşındaki çocuk annesinin ölümüne neden oldu

İki yaşındaki çocuk annesinin ölümüne neden oldu

Belarus’ta 2 yaşındaki bir çocuk, annesi aracın camından kendisini almaya çalışırken camın kapama tuşuna bastı. Genç kadın, boynunun cama sıkışması sonucu hayatını kaybetti.

Belarus'un Staroe Selo bölgesinde 31 Ağustos'ta ailesi ve arkadaşlarıyla 21. yaş gününü kutlayan Yulia Sharkom, görünmez kaza sonucu feci şekilde hayatını kaybetti. Genç anne, 2 yaşındaki çocuğunu aracının ön koltuğunun yarı açık camından dışarı çıkarmaya çalışırken, küçük çocuk camın kapama tuşuna bastı. Boynu camla aracın arasına sıkışan anne, boğuldu.

İki çocuk annesi kadının eşi Artur Sharkom, kazanın ardından eşini baygın olarak buldu. Eşini kurtarmak için camı kıran Artur, kadının baygın bedenini sıkıştığı yerden çıkardı. Kadın, eşinin çağrısının ardından olay yerine gelen ambulans tarafından hastaneye kaldırıldı. Boğulma sonucu beyin hasarı meydana gelen anne, tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra hayatını kaybetti.

(İHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Can Yaman ve Aslışah Alkoçlar aşk mı yaşıyor?
Tedbir kararını ihlal eden Yaşar İpek'e hapis şoku!
Çukur dizisine bomba bir transfer daha!
Norm Ender Ben Fero'yu geçebilecek mi?
Hilal Altınbilek'ten veda pozu
<p>İngiltere’nin Bristol şehrinde meydana gelen olayda, motosiklet sürücüsü, 3 hırsıza karşı mücadel

Tek Başına 3 Hırsıza Böyle Karşı Koydu!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Mardin'de 2 PKK'lı terörist yakalandı

ABD arşivinden çıkan Türkiye fotoğrafları