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İki kız kardeş her yerde aranıyor

İki kız kardeş her yerde aranıyor

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, gezmek için evden çıkan Gülseren Altıntop (17) ve Kardelen Altıntop (15) kardeşlerden 3 gündür haber alınamıyor.

Alüminyum doğrama işiyle uğraşan Levent Altıntop'un 5 çocuğundan ikisi olan Gülseren Altıntop ve Kardelen Altıntop kardeşler, geçen pazar günü "Gezmeye gidiyoruz" diyerek Limontepe semtindeki evlerinden çıktı. İki kardeş daha sonra eve gelmedi.

Çocuklarından haber alamayan babaları durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine, polis ekipleri iki kardeşi bulmak için çalışma başlattı. Hem aile üyelerinin hem de polisin arama çalışmaları devam ederken, kızlarının can güvenliğinden endişe eden baba Levent Altıntop, görenlerden polise haber vermesini istedi.

(DHA)

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