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22 Aralık 2020 Salı 02:24 | Son Güncelleme:

İki kez boşadı bu kez katletti

İki kez boşadı bu kez katletti

İki kez evlenip boşandığı eski eşiyle aynı mahallede oturan şahıs, dehşet saçtı. Sokakta genç kadını kurşun yağdırıp katleden cani, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Konya Karatay’da dün sabah Muhammet Karadayı (26), aynı mahallede yaşayan eski eşi Esmanur Karadayı (22) ile sokakta tartıştı. Genç kadını tokatlayan şahıs, daha sonra silahı çekip 2 el ateş etti. Esmanur kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan aynı silahı başına dayayıp tetiği çekti.

SOYADINI DEĞİŞTİREMEDİ

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Muhammet Karadayı’nın ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Karadayı çiftinin 4 yıl önce dünya evine girdiği, aradan geçen süreçte boşanıp tekrar evlendikleri ortaya çıktı. Çiftin en son 20 Kasım’da anlaşmalı boşandıkları öğrenildi. Ancak mahkeme kararı tebliğ edilmediği için Esmanur Karadayı’nın henüz soyadını değiştirmediği belirtildi. 

DÜŞÜNCE DE VURDU 

Cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırganın konuştuğu kadını silahla başından vurduğu, yere düştükten sonra da bir el daha ateş ettiği görüldü.

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