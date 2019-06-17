İğneada Longoz Ormanları'na kuş gözlem kulesi yapılacak

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki longoz ormanlarında incelemede bulundu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Murat Deniz'den kuş gözlem kulesinin yapımı hakkında bilgi aldı.

Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 bin 500 dönümlük, içerisinde 4 gölün yer aldığı, doğal güzellikleri, yürüyüş parkurları ve barındırdığı hayvan popülasyonuyla ilgi çeken ormanların daha fazla yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Longozların dünyadaki görülmeye değer ender yerler arasında yer aldığını ifade eden Vali Bilgin, turizm açısından burada yapılacak çalışmaların önemli taşıdığını ifade etti.

Bilgin, şunları söyledi:

"Öncelikle yerli ve yabancı turistleri bu doğa harikasını görmeleri için davet ediyorum. Ormanlar ve içindeki göller, 544 tür bitki, 46 tür canlı, 25 tür sürüngen, 50 tür memeli, 30 tür tatlı su balığı, 20 tür deniz balığı, 219 tür kuşa ev sahipliği yapıyor. Biz bu kuşların ziyaretçiler tarafından daha iyi görülmesi amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Dünyadaki nadir ormanlardan biri olan longozlara kuş gözlem kulesi yapacağız. Böylelikle longozları ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerimiz ormanlardaki kuşları keyifle izleyecek."

Bilgin, kulenin kurulumu için çalışmaların en kısa sürede başlayacağını sözlerine ekledi.

(AA)