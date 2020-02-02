Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9856
  • 6,64
  • 304.875
  • 119140
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Iğdır'da göç etmeyen leylekler kar altında kaldı

Iğdır'da göç etmeyen leylekler kar altında kaldı

Iğdır'da göç etmeyen leylekler kar altında kaldı

Iğdır'da etkili olan kar yağışının ardından yuvaları beyaz örtü ile kaplanan leylekler ilginç görüntü oluşturdu.

Aras Nehri ve Bulakbaşı sulak alanlarında beslenen leyleklerin bir bölümü kış aylarında da kenti terk etmedi.

Ansızın bastıran kar yağışı nedeniyle yuvalarından ayrılamayan leylekler, yağışın dinmesini bekledi.

Vatandaşlardan Mehmet Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sabah kalktığımızda kentin kar altında kaldığını gördük. Iğdır'ın simgesi olan leylekler de kar altında kaldı. Yağan kar onları da etkiledi." dedi.

Muhittin Akkuş da Iğdır'da bu yıl kış mevsiminin çok soğuk geçmediğini, yakında havanın ısınacağını tahmin ettiklerini belirterek, kar yağışının leyleklere zarar vereceğini düşünmediğini dile getirdi.

(AA)


Sosyeteye damat oluyor 
Veda yemeğine katılmamıştı! Özge Özpirinçci ortaya çıktı
Yasak Elma'da flaş ayrılık! Yıldız isim diziye veda ediyor
'Akrabalarımla görüşmüyorum'
Aslı Enver barışma iddialarına son noktayı koydu!
<p>Olay, Aralık ayında Sancaktepe´de meydana geldi. İçinde maskeli 4 kişinin bulunduğu plakasız bir

Sancaktepe´de Film Sahnelerini Aratmayan Silahlı Saldırı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Dikkat! Tencereler ölüm saçıyor

Yeni Peugeot 2008'den sonra yeni Toyota C-HR'ı kullandık, "200.000 TL'ye hangi SUV alınır?" sorusuna cevap aradık