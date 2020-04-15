İftira attığı eşini ikiz çocuklarıyla kapıya koydu!

SONER KAN



Cumali E., önce karısını darp etti, sonra da ikiz bebekleriyle birlikte evden attı. Gidecek yeri ve sahip çıkacak kimsesi olmayınca çaresiz kalan kadın, polisi arayıp yardım istedi. Ekipler gelince de Nazmiye E., “Eşim beni dövüp sokağa attı. Bana fuhuş iftirası atıyor. Bu çok zoruma gitti. Beni ve çocuklarımı sokağa atmasının hiçbir nedeni yok. Herkesin yanında bana hakaret edip aşağılıyor. Artık dayanamıyorum” dedi. Polis, kadın ve çocuklarına sahip çıkarken, kocanın da peşine düştü.