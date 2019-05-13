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  3. İftarını açarken dili boğazına kaçtı

İftarını açarken dili boğazına kaçtı

İftarını açarken dili boğazına kaçtı

Diyarbakır’da 74 yaşındaki bir kişi, iftarını açtığı sırada dili boğazına kaçta. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yaşlı adam kurtarıldı.

Olay, Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi 448. sokakta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, dün akşam iftarını açmak isteyen 74 yaşındaki Abdullah Örken'in dili boğazına kaçtı. Ailenin haber vermesi sonrası kısa sürede olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, yaşlı amcaya müdahale etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Örken, Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Örken’in yapılan müdahalelerin ardından sağlığına kavuştuğu öğrenildi. 

İHA

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