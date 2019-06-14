Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,891
  • 6,6239
  • 255.435
  • 90.621
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. İETT'nin trekking hatları 15 Haziran'da sefere başlıyor

İETT'nin trekking hatları 15 Haziran'da sefere başlıyor

İETT'nin trekking hatları 15 Haziran'da sefere başlıyor

İETT’nin doğa yürüyüşü yapmak isteyen İstanbullular için açtığı D1 ve D2 numaralı hatlar 15 Haziran’da sefere başlıyor. Trekking hatları sadece hafta sonları çalışacak.

İETT’nin, insanın ruh ve beden sağlığı üzerinde olumlu etkileri olan doğa yürüyüşü (trekking) yapmak isteyen İstanbullular için hizmete aldığı D1 Polonezköy - Üsküdar/Kadıköy ve D2 Beşiktaş - Belgrad Ormanı hatları yaz ayları boyunca hafta sonları sefer yapacak. Hatlarda seferler 15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak.

D1 numaralı Kadıköy/Üsküdar-Polonezköy hattının güzergahı; Kadıköy, Numune Hastanesi, Doğancılar, Altunizade, Ümraniye, Çakmak Köprüsü, Şile Yolu, Çubuklu Evleri, Polonezköy Muhtarlık şeklinde olurken D2 numaralı Beşiktaş - Belgrad Ormanları hattı ise Beşiktaş İskeleden hareketle Zincirlikuyu Metrobüs, 4. Levent, Maslak, Hacıosman, Atatürk Arboretumu ve Belgrad Ormanı’ndan geçerek Göktürk’e gidecek.

Hatların sefer saatleri ve güzergahları hakkında detaylı bilgiye www.iett.istanbul web adresinden ulaşabiliyor.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Selena Gomez, Instagram'ı neden sildiğini açıkladı
Yeşilçam'ın ünlü isminden şaşırtan sözler: Yaşlıyım diye...
Demet Akalın: Kimse bana acıdan bahsetmesin
Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti boşanma öncesi mutlu görüntülendi
Ajda Pekkan'ın villası satılamayınca müzeye döndü
<p>Fatih´te Özbekistan uyruklu bir kadının çantasını güpegündüz kapkaç yapan erkek şahıs, devriye at

Fatih´te Kapkaç Kovalamacası

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dağların arasındaki krater gölleri cezbediyor

Pençe Harekatı'nda imha edilen mağara sayısı 118'e çıktı