İETT'nin trekking hatları 15 Haziran'da sefere başlıyor

İETT’nin, insanın ruh ve beden sağlığı üzerinde olumlu etkileri olan doğa yürüyüşü (trekking) yapmak isteyen İstanbullular için hizmete aldığı D1 Polonezköy - Üsküdar/Kadıköy ve D2 Beşiktaş - Belgrad Ormanı hatları yaz ayları boyunca hafta sonları sefer yapacak. Hatlarda seferler 15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak.

D1 numaralı Kadıköy/Üsküdar-Polonezköy hattının güzergahı; Kadıköy, Numune Hastanesi, Doğancılar, Altunizade, Ümraniye, Çakmak Köprüsü, Şile Yolu, Çubuklu Evleri, Polonezköy Muhtarlık şeklinde olurken D2 numaralı Beşiktaş - Belgrad Ormanları hattı ise Beşiktaş İskeleden hareketle Zincirlikuyu Metrobüs, 4. Levent, Maslak, Hacıosman, Atatürk Arboretumu ve Belgrad Ormanı’ndan geçerek Göktürk’e gidecek.

Hatların sefer saatleri ve güzergahları hakkında detaylı bilgiye www.iett.istanbul web adresinden ulaşabiliyor.