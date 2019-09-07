İEF, 88'inci kez kapılarını açtı

İZFAŞ tarafından 6-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 88. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), görkemli bir törenle açıldı. Partner ülkesi Çin Halk Cumhuriyeti olan İEF'nin, odak ülkesi ise Hindistan. İstanbul bu yıl fuarın onur konuğu kenti olurken, 'Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık' ana temasıyla EXPO 2023'e hazırlanan Kahramanmaraş da, çeşitli etkinliklerle İFE'ye renk kattı. Açılış töreni Kültürpark'taki Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda, Hindistan ve Çin'in milli marşları da okundu. Ardından Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelen ekibin dans gösterisi sahnelendi. Program, Anadolu Ateşi Dans Gösterisi ile renklendi. Açılışa AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP'li milletvekilleri ile siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

'ÇİN BİZİM DÜNYADA EN ÇOK TİCARET YAPTIĞIMIZ ÜÇÜNCÜ ÜLKE KONUMUNDADIR'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da, yaptığı konuşmada, "İEF'nin mirasını gelecek kuşaklara aktarmak için el birliği ile çabalıyoruz. Türkiye ekonomisinin dünya ekonomisine açılışının sembolü olan fuar, Egelilerin hayatında güzel bir anıdır. Biz çocukken bir bayramda bir de fuar açılınca sevinirdik. 2018 verilerine göre Çin ile ticaret hacmimiz 23 milyar 600 milyon dolara ulaştı. Çin bizim dünyada en çok ticaret yaptığımız 3. ülke konumundadır. Bugün buraya yapmış oldukları katılım ile dengeli ve sürdürülebilir iş birlikleri için önemli adımı atmış oluyoruz. Dün akşamki heyet görüşmeleri ve bugünkü gelişmelerle bu birlikteliği sadece ticaret ortaklığı değil, aynı zamanda yatırım ortaklığı olma yönünde ilk adımları atmış oluyoruz. Biz taşları yerinden oynatmaya başladık. Bundan böyle inşallah her şey daha güzel olacak" dedi.

'400 BİN ÇİN VATANDAŞI TÜRKİYE'Yİ ZİYARET ETTİ'

Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Yardımcısı Li Chenggang da konuşmasında fuarın başarıya ulaşmasını diledi. Chenggang, "Türkiye'nin, Doğu ve Batı'nın kültürleri ve ekonomileri arasında iletişim kurma konusunda önemli köprü rolü var. İzmir ise kadim İpek Yolu, denizyolu ve karayolunun kavşak noktasında bulunuyor. Çin tarafı öteden beri İEF'in önemli katılımcısı ve iş birliği ortağıdır. Bu seneki fuarın partner ülkesi olarak son derece yoğun bir kadro ile fuara katıldık. Bu vesileyle fuar, iki ülke hakları arasındaki ilişkinin ve ekonomik ve ticari ilişkilerin artmasına damga vuracaktır. Çin ve Türkiye, ticaret ortağı haline geldi. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 20 milyarı geçti. Türkiye'nin kiraz, zeytinyağı, Antep fıstığı, fındıkları Çin halkının sofralarına gitmeye devam ediyor. Gelecekte giderek daha fazla kaliteli Türk tarımsal ürünlerini tatma fırsatı bulacaklar. Çin ve Türkiye arasındaki yatırım ve altyapı tesisleri konusu, dikkat çekici hale geldi. 2019 Temmuz sonuna kadar Çin'in Türkiye'de yaptığı yatırımlar, 2.78 milyar dolara dayandı. İki ülke arasındaki vatandaşların geliş-gidişleri her geçen gün daha da yoğunlaşıyor. 2018 yılında yıllık bazda toplam 400 bin Çin vatandaşı Türkiye'yi ziyaret etti. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 60 arttı" dedi.

VALİLER FUARIN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ise fuarda yer almanın kendilerini gururlandırdığını söyledi. Kahramanmaraş'ın çok önemli bir kalkınma modeli ile Türkiye'nin göz bebeği olduğunu söyleyen Özkan, bu etkinlik ile Kahramanmaraş'ın marka değerinin artacağını da söyledi.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız da, "Fuar ilimizin ve ülkemizin sosyo-ekonomik gelişimine önemli katkılar sağlayacak" dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar fuarın açılış kurdelesini kesti. Böylece İzmir Enternasyonal Fuarı da 88. kez ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

FUARDA NELER OLACAK?

Fuar, 10 gün sürecek etkinliklerle ticaret, kültür, sanat ve eğlencenin merkezi haline gelecek. Fuarda, her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli etkinlikler, birbirinden farklı ülke, firma, kurum ve sektörlerin stantların yer alacak.

İSTANBUL VE KAHRAMANMARAŞ 'ODAK NOKTA'

Türkiye'nin en önemli kentlerinden biri olan İstanbul, 88 yıllık İEF tarihinde ilk kez onur konuğu il olarak yer alıyor. 'Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık' ana temasıyla EXPO 2023'e hazırlanan Kahramanmaraş da çeşitli etkinliklerle İEF'de olacak. Ayrıca Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Edirne, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Malatya, Mersin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Uşak da fuarda olacak.

ÜNLÜ İSİMLER KONSER VERECEK

Yeraltı Otoparkı üstü çim alanda kurulacak Çim Konserleri Sahnesi'nde; 6 Eylül'de (bugün) Goran Bregovic, 7 Eylül'de Monica Molina, 8 Eylül'de Glikeria şarkılarını seslendirecek. 9 Eylül ise başka şölene dönüşecek. Geçen haftalarda İzmir'de çıkan orman yangınlarında yok olan ağaçların yerine yenilerinin dikilmesine destek için düzenlenecek 'İzmir Tek Yürek Orman Konseri'nde Gazapizm, Anıl Piyancı, Serap Yağız, Niyazi Koyuncu, Oğuzhan Uğur, Halil Sezai, Gripin, Hayko Cepkin ve Haluk Levent sahnede olacak. İzmir'in kurtuluş gününde gerçekleşecek konser 18.30'da başlayacak. 10 Eylül'de Ara Malikian, 11 Eylül'de Yeni Türkü, 12 Eylül'de Onur Akın, 13 Eylül'de Edis, 14 Eylül'de Simge Sağın, kapanış günü olan 15 Eylül'de ise Serkan Kaya şarkılarıyla Çim Konserleri'nde olacak.

İzmir Enternasyonal Fuarı'nda geçen yıl ilk kez kurulan rock sahnesi, bu kez Rock&More adıyla müzikseverleri ağırlayacak. 8 Eylül'de Şehinşah, 9 Eylül'de Manga, 10 Eylül'de Mor ve Ötesi, 11 Eylül'de Pinhani, 12 Eylül'de Kalben, 13 Eylül'de Pentagram, 14 Eylül'de Ufuk Beydemir, 15 Eylül'de Mabel Matiz Rock&More sahnesinin konuğu olacak.

ZEKİ MÜREN UNUTULMADI

Fuarın unutulmaz eğlence mekanlarından biri olan Mogambo'da 7 Eylül'de Leman Sam, 8 Eylül'de Can Gox, 9 Eylül'de Cem Adrian, 10 Eylül'de Jehan Barbur, 11 Eylül'de Melek Mosso, 12 Eylül'de Tuna Kiremitçi, 13 Eylül'de Mehmet Erdem, 14 Eylül'de ise Birsen Tezer, 15 Eylül'de Eda Baba sahnede olacak. 'İzmir Enternasyonal Fuarı' denildiğinde hatırlanan isimlerin başında gelen, 'Canım Ege'me saygımla geldim' pankartıyla hafızalarda yer alan Zeki Müren ise fuarda özel programla anılacak.

SİNEMAYA DAİR HER ŞEY İZMİR'DE

'Sinema Burada Festivali', 11 Eylül'de Onur ve Başarı Ödülleri'nin yanı sıra '4'üncü Kısa Film Proje Yarışması Ödül Töreni' ile kapılarını açacak. İpek Bilgin ve Taner Birsel'in Onur Ödülü alacağı festivalde, Ozan Güven ve Saadet Işıl Aksoy'a Başarı Ödülü verilecek. Bu yıl toplam 75 projenin katıldığı '4'üncü Kısa Film Proje Yarışması'nın finalistleri de İEF'te ödüllerini alacak. 3 ulusal, 1 uluslararası galayla toplam 12 film festivalde sinemaseverlerle buluşurken; bu yıl ikincisi düzenlenecek kısa film maratonunda ise 18 kısa metrajlı film gösterilecek. 5 günlük festivalde atölyeler de olacak.

KEMERALTI SOKAĞI

İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Türkiye'nin en büyük tarihi açık hava çarşısı, 'Kemeraltı Sokağı' adı altında ağırlanacak. Etkinlikler kapsamında 4 No'lu Hol'de dünyanın en büyük e-spor organizasyonu olan ESL'in Türkiye'de bugüne kadar yaptığı en geniş kapsamlı finali olacak.

GİRİŞ ÜCRETLERİ

88'inci İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açık alanları saat 12.00'de ziyaretçilere açılacak. Hollere giriş saatleri ise 16.00 ile 23.00 arasında olacak. Fuar giriş ücretleri 4,5 TL olarak belirlendi. İzmir Tek Yürek Dayanışma Konseri'nin olduğu 9 Eylül günü ise gün boyu giriş ücretleri 10 TL olacak. 9 Eylül'de elde edilecek tüm gelir, İzmir ormanlarının korunması için kullanılacak. 9 Eylül'de Kahramanlar Kapısı'nı kullananlar ise yine 4,5 TL'ye giriş yapabilecek. Giriş kapılarında geçişler İzmirim Kart ile 'temassız' özelliğe sahip kredi ve banka kartlarıyla yapılabilecek. Engelli ve refakatçi, gazi ve gazi yakını, şehit ailesi elektronik kart sahipleri Kültürpark'a ücretsiz girebilecek. İzmirim Kart'a sahip olmayanlar fuar girişinde oluşturulan noktalardan tek kullanımlık ve 2 girişlik kartlar alabilecek.

'İLİŞKİLERİMİZ 5 BİN YIL ÖNCESİNE DAYANMAKTADIR'

Çin Halk Cumhuriyeti standında, Çin heyeti ile beraber açılış kurdelesini kesen Bakan Pekcan, yaptığı konuşmada, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin fuarımıza 9 farklı şehirden, 62 firma ile 2 bin metrekarelik bir alanda katılım sağlamış bulunmaktadır. Katılımın ülkemiz iş insanları arasında yeni ortaklıklar, yeni işbirlikleri ve yeni imkanlar yaratacağına inanıyoruz. Fuarlar, dünyadaki şirketlerin ürettikleri değerler ile başarılarının alkışlandığı görkemli toplantılardır. Çin Halk Cumhuriyeti'nin sadece ürettikleri ürünlerle değil, tüm zarafeti ve görkemiyle bir büyük medeniyetin temsilcileri olarak katılması bizim için mutluluk vericidir. Türkiye olarak, Pekin'de gerçekleşen EXPO 2019'da, 2 bin 400 metrekarelik alanla katılım sağladık. Büyük önem verdiğimiz bu iki katılım da ülkemizi ticari ve kültürel olarak birbirine daha da yakınlaştırmaktadır. Çin ile tarihsel ve kültürel bağlarımız 5 bin yıl öncesine dayanmaktadır. Bu iki ulus, uygarlıklarıyla birbirlerinden sürekli etkilenmişlerdir. Bu ilişkilerin dengeli ve sürdürülebilir şekilde 21'inci yüzyıla da taşınmasını ümit ediyoruz. Buradaki temaslar ve iş bağlantıları, gelecekteki işbirliklerimiz için önemli bir platformdur. Dünya ekonomisi büyük bir değişimden geçerken, bunun başlıca aktörlerinden birinin Çin olduğunu artık hepimiz biliyoruz" dedi.

'TAŞLARI YERİNDEN OYNATMA ZAMANI'

Ünlü Çinli düşünür Konfüçyus'tan bir söz aktaran Pekcan, "Dağları yerinden oynatacak adam işe bir taşla başlar. Taşları yerinden oynatma zamanı" diyerek sözlerine son verdi.

Pekcan, ardından fuarın odak ülkesi Hindistan'ın standını ziyaret etti. Burada, kendisine bazı hediyeler verilen Bakan Pekcan, stantları ziyaret etmesinin ardından fuardan ayrıldı.

(DHA)