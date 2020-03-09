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İdlib'den memleketine dönen asker kazada yaşamını yitirdi

İdlib'den memleketine dönen asker kazada yaşamını yitirdi

İdlib'de görevli iken memleketi Mersin'e gelen sözleşmeli er Mehmet Ali Eski trafik kazasında hayatını kaybetti.

Mersin’in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden sözleşmeli er Mehmet Ali Eski, toprağa verildi.

İdlib’de görevli iken memleketi olan Mersin’in Mut ilçesine gelen ve 7 Mart 2020 tarihi akşamı trafik kazasında hayatını kaybeden Mehmet Ali Eski için, ilçeye bağlı Sarıveliler Mahalle Mezarlığında düzenlenen cenaze namazına ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Eski’nin cenazesi toprağa verildi.


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