İddialaşan arkadaşlar Marmaray'ın üstüne çıktı elektrik akımına kapıldı

Marmaray Sirkeci İstasyonunda bir kişinin Marmaray'ın üzerine çıkan şahsın yüksek elektrik akımına kapılması sonucu yaralandı.

İstanbul Valiliği, 19:00'da meydana gelen olayın iki arkadaş arasında iddialaşma olduğunu açıkladı. Valilik yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bugün saat 19.00'da;

Marmaray Sirkeci İstasyonunda iki şahsın aralarındaki iddialaşma sonucu B.D. adlı şahsın Marmaray'ın üzerine çıktığı, yüksek elektrik akımına kapılarak yaralandığı anlaşılmıştır.

Yaralı B.D. hastaneye sevk edilmiş, tahkikata başlanılmıştır.