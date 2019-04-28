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  3. İddialaşan arkadaşlar Marmaray'ın üstüne çıktı elektrik akımına kapıldı

İddialaşan arkadaşlar Marmaray'ın üstüne çıktı elektrik akımına kapıldı

İddialaşan arkadaşlar Marmaray'ın üstüne çıktı elektrik akımına kapıldı

Marmaray Sirkeci İstasyonunda arkadaşıyla iddialaşan B.D.'nin Marmaray'ın üzerine çıktığı ve yüksek elektrik akımına kapılarak yaralandığı bildirildi.

Marmaray Sirkeci İstasyonunda bir kişinin Marmaray'ın üzerine çıkan şahsın yüksek elektrik akımına kapılması sonucu yaralandı.

İstanbul Valiliği, 19:00'da meydana gelen olayın iki arkadaş arasında iddialaşma olduğunu açıkladı. Valilik yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bugün saat 19.00'da;

Marmaray Sirkeci İstasyonunda iki şahsın aralarındaki iddialaşma sonucu B.D. adlı şahsın Marmaray'ın üzerine çıktığı, yüksek elektrik akımına kapılarak yaralandığı anlaşılmıştır.
Yaralı B.D. hastaneye sevk edilmiş, tahkikata başlanılmıştır.

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