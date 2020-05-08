İdari izin genelgesi nedir? Kamuda idari izin ne zaman bitiyor? İşte yanıtı..

İdari izin son durum gelişmeleri hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında yoğun olarak araştırma yapıyor. Tüm dünyada etkisini gösteren ve pandemi ilan edildi. Yeni tip koronavirüs sonrası Türkiye kamuda çalışan ve salgına karşı risk grubu içerisinden yer alan kişilere idari izin verildi. İdari izin genelgesi nedir? Kamuda idari izin ne zaman bitiyor? Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın yayımladığı idari izin genelgesi ise kamu sektöründe çalışan vatandaşları yakında ilgilendiriyor. Haberimizin içerisinden konu hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

İDARİ İZİN GENELGESİ NEDİR?

İdari izin sadece 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür. İdari izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır.

İdari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır. Sadece memurlar değil, devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da idari izinli sayılmaktadır. İdaresi izin, Bakanlar Kurulu kararı neticesinde çalışma gününün tatil ilan edilmesi demektir. Bu tatil, kanunu tatil olmayıp adından da anlaşılacağı gibi tamamen idari bir tatildir

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından yayınlanan 3 maddelik genelgede şu ifadelere yer verildi;

“Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Koronavirüs Bilim Kurulu'nun mezkur hastalığın ülkemizde yayılımının önlenmesine dair tavsiyeleri hasebiyle;

-Yurtdışında bulunan kamu görevlilerinin yurda dönüş tarihinden itibaren 14 gün evde tecrit oldukları sürenin mesai günlerine tekabül eden kısımlarında idari izinli sayılmaları,

-Hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, yönetici pozisyonlarındakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanların, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı grupların (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılmaları,

-Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerinin devamını sağlayacak şekilde gerekli tedbirlerin alınması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının başta okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın çalışanlarının yıllık izin taleplerinin karşılanması, yıllık izin hakkı bulunmayanlar için mazeret izinlerinin kullandırılması Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.”

KAMUDA İDARİ İZİN NE ZAMAN BİTİYOR?

Kamuda idari izin süresinin ne zaman sona ereceği hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor. Resmi kaynaklardan detaylı bilgi geldikçe haberimize eklenecektir.