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  3. İçme suyu hattından 3 metre boyunda ağaç kökü çıktı

İçme suyu hattından 3 metre boyunda ağaç kökü çıktı

İçme suyu hattından 3 metre boyunda ağaç kökü çıktı

Manisa'nın Demirci ilçesi Sağnıç Mahallesine içme suyu temin eden hatta su hızının yavaşlaması üzerine çalışma yapan ekipler boru içinde kunduz olarak tabir edilen 3 metrelik ağaç kökü çıkardı.

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı kırsal Sağnıç Mahallesi Muhtarı Refik Dönmez'in mahalleye içme suyu sağlayan şebekeden suyun az geldiğini bildirmesi üzerine harekete geçen Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri içme suyu hattında bakım ve temizlik çalışması yaptı.
 
3 METRELİK AĞAÇ KÖKÜ
 
Ekiplerin çalışması sırasında içme suyu hattından kunduz olarak tabir edilen 3 metrelik ağaç kökü çıkarıldı. Ağaç kökünün çıkarılmasının ardından su doğal akış hızına kavuştu.
 
Mahalle Muhtarı Refik Dönmez mahallesine su sağlayan şebekeyi, normal akış hızına kavuşturdukları için ekiplere teşekkür etti.

(İHA)

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