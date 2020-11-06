06 Kasım 2020 Cuma 00:58 | Son Güncelleme:
İçki masasında cinayet itirafı
Ankara'da 2006 yılında kaybolan Memduh Korkmaz'ın boğularak öldürüldükten sonra su kuyusuna atıldığı ortaya çıktı.
Ankara Haymana’da 2006 yılında kaybolan Memduh Korkmaz’ın (14) boğularak öldürüldükten sonra 15 metre derinliğindeki su kuyusuna atıldığı iddia edildi. Kuyuda Korkmaz’a ait olduğu tahmin edilen kafatası ve kemikler bulundu. Tutuklanan İ.G.’nin (33), 10 gün önce alkol aldığı bir ortamda, eski arkadaşı Korkmaz’ı M.Y. ile öldürdüğünü söylediği, korkunç cinayetin de bu şekilde ortaya çıktığı öğrenildi. Şüpheli M.Y.’nin ise arandığı bildirildi.