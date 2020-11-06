İçki masasında cinayet itirafı

Ankara Haymana’da 2006 yılında kaybolan Memduh Korkmaz’ın (14) boğularak öldürüldükten sonra 15 metre derinliğindeki su kuyusuna atıldığı iddia edildi. Kuyuda Korkmaz’a ait olduğu tahmin edilen kafatası ve kemikler bulundu. Tutuklanan İ.G.’nin (33), 10 gün önce alkol aldığı bir ortamda, eski arkadaşı Korkmaz’ı M.Y. ile öldürdüğünü söylediği, korkunç cinayetin de bu şekilde ortaya çıktığı öğrenildi. Şüpheli M.Y.’nin ise arandığı bildirildi.