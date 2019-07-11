İçerisinde hangi duyu organının adı geçen daha fazla atasözü vardır? Güven Bana sorusu İçerisinde hangi duyu organının adı geçen daha fazla atasözü vardır? Müge Anlı’nın sunumuyla gerçekleşen Güven Bana yarışma programı yoğun ilgi görüyor. Güvenmeye odaklı programda iki yarışmacı 1.000.000 TL’lik ödül için yarışıyor. 11 Temmuz Perşembe günü yayınlanan Güven Bana programında yarışmacılara yine birbirinden zorlayıcı sorular soruldu

A: Göz

B: Kulak

C: Burun

D: Deri

Doğru cevap: Göz