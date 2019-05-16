İBB'nin destekleriyle 'Dini Yayınlar Fuarı' Sultanahmet'te açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) destekleriyle Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından organize edilen “38. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı” (Dini Yayınlar Fuarı), Sultanahmet’te açıldı. Eş zamanlı olarak Çamlıca Camii avlusunda da açılan kitap fuarı için açılış töreni düzenlendi. Sultanahmet Meydanı’ndaki açılış törenine; İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İBB Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, İBB iştiraki Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner, Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, yazarlar ve kitapseverler katıldı.

FUARDA KİTAPLAR YÜZDE 50’YE VARAN İNDİRİMLE SATIŞA SUNULDU



37 yıldır aralıksız olarak düzenlenen “Dini Yayınlar Fuarı” bu sene hem Sultanahmet’te hem de Çamlıca Camii’nde kapılarını kitapseverlere açtı. Sultanahmet’teki kitap fuarı 31 Mayıs’a, Çamlıca Camii’ndeki kitap fuarı ise 1 Haziran’a kadar hizmet verecek. Sultanahmet kitap fuarında 105 yayınevi, 144 stant yer aldı. Çamlıca Camii’nde ise 80 stant, 40 yayınevi katıldı. Fuarda Türkçe’nin yanı sıra İngilizce, Arapça gibi farklı dillerde de yayınlar stantlarda yerini aldı. Çok sayıda yazar; konferans, söyleşi ve imza günü etkinlikleriyle kitapseverlerle biraraya gelecek. Fuar süresince birçok yayınevi yüzde 20 ile yüzde 50 arasında indirimle kitaplarını satışa sundu. İBB iştiraki Kültür AŞ ise fuar süresince stantta yer alan kitaplarını yüzde 40’a varan indirimle satacak. Fuar; saat 11:00 ile 24:00 saatleri arasında hizmet verecek.

GÜLTEKİN: “KİTAPLA KANATLANAN KADİM MEDENİYETİN TEMSİLCİLERİYİZ”



Fuarın açılış töreni Kur’an-ı Kerin tilavetiyle başladı. Konuşmasında fuarın önemine dikkat çeken Gültekin, “Kitap ilmin, kapısıdır. Bizler de kitapla kanatlanan kadim bir medeniyetin temsilcileriyiz. İstanbul birleştiren, buluşturan, kavuşturan bir mananın sembolü. Bu yüce manayı mimarisinde, tarihinde, doğasında taşıyan İstanbul’umuz çağlar önce ilmin, irfanın ve sanatın merkezi olmuştur. ‘Ramazan kitapla buluşuyor’ sloganıyla yola çıkan ve bizleri de kitapların zengin dünyasında buluşturan bu fuarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

ERBAŞ: “ÇAMLICA CAMİİ’NDE DE KİTAP FUARI AÇILDI”



İstanbul’un her iki yakasında da kitap fuarının açıldığını söyleyen Erbaş, “37 yıldır devam kitap ve kültür fuarı geleneğimiz devam etmektedir. Bu sene de Sultanahmet Meydanı’nda gerçekleştiriyor olmanın sevincini yaşıyoruz. Aynı zamanda Çamlıca Camii avlusunda da kitap fuarımızı açtık. İslam medeniyeti; bilgi ve kitap medeniyetidir. Bir milletin gelişmişlik seviyesi kütüphaneleriyle, kitaba verdiği değer ile ölçülür. Toplumumuzda kitap okuma kültürünün artması için kitap fuarları büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızın kitap fuarlarını ziyaret etmelerini, kitaplar ile daha yakın olmalarını özellikle istirham ediyor, yayınevlerimize de bol ziyaretçi, bereketli işler diliyorum” diye konuştu. İBB iştiraki Kültür AŞ Genel Müdürü Kaptaner ise; “İBB Kültür AŞ olarak bu organizasyonda yer almaktan büyük onur duyuyoruz. 1985’te üniversite öğrencisi olarak geldiğim İstanbul’da harçlıklarımızın büyük bir bölümünü, bu fuarlarda kitap almak için harcardık. Bugün de bu fuarın bir paydaşı olarak katılmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokolün katılımıyla kurdele kesilerek açılış yapıldı.