Horoz dövüşü operasyonu: 7 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentteki bir ikamette "horoz dövüşü" yaptırıldığı bilgisine ulaşıldı.

Harekete geçen ekipler, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte belirlenen adreste arama yaptı. Aramada, 2 ring ile 8 Hint horozu bulundu.

Olayla ilgili Kabahatler Kanunu kapsamında "Kumar oynatmaktan" 6 kişi ve "Kumar oynanmasına yer temin etmekten" ikamet sahibi hakkında idari işlem başlatıldı.

Söz konusu 7 kişinin, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

(AA)