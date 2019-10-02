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  3. Hoparlörden 27 kilo 650 gram uyuşturucu çıktı

Hoparlörden 27 kilo 650 gram uyuşturucu çıktı

Hoparlörden 27 kilo 650 gram uyuşturucu çıktı

Mardin merkezli 3 ilde hassas burunlu köpeklerin yardımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda hoparlör içerisine gizlenmiş vaziyette 27 kilo 650 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bağımlılık yapıcı madde ticaretinin önlenmesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan ve ticaretini yapan şahısların yakalanmasına yönelik Mardin, Diyarbakır ve Muğla illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyonlarda 27 kilo 650 gram esrar maddesinin ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, 5 zanlının gözaltına alındığı ifade edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'inin tutuklanıp cezaevine gönderildiği bildirildi.

İHA

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