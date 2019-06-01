Hollanda'daki Tevhit Camisi açılışı için heyecanla bekleniyor

Venlo kentinde 2016'da inşasına başlanan ve 10 bin metrekarelik araziye yapılan, kullanım alanında bin 500 kişinin aynı anda ibadet edebildiği ve farklı faaliyetlerin icra edildiği Tevhit Camisi'nin resmi açılışı Erbaş'ın katılımı ile Ramazan Bayramı sonrasında gerçekleştirilecek. Tevhit Camisi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, heyecanla caminin resmi açılışını beklediklerini ve son hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

Erbaş'ın camiyi çok beğendiğini ve bu nedenle özellikle resmi açılışa katılmak istediğini belirten Dursun, "Aslında ramazan içinde geçen hafta cuma günü Diyanet İşleri Başkanı ile camimizin resmi açılışı gerçekleşecekti fakat kendisinin acil bir işi çıktığından dolayı bayram sonrasına ertelendi. Diyanet İşleri Başkanımız bayramdan sonra gelip camimizin açılışını bizzat kendisi yapmak istiyor. İnşallah birlikte camimizin resmi açılışını yapacağız." dedi.

Dursun, caminin inşası sürecinde iki kez İslamofobik saldırıya uğradığına dikkati çekerek, "Biz buna rağmen dinimiz barış dini olduğu ve insanlığa çok önem verdiği için sadece bir cami değil bir külliye yaptık. Venlo Belediye Başkanı, Venlo Valisi, Hollandalı semt sakinleri külliyemizden çok memnun. Hepsi her zaman bizimle beraber oldular ve her zaman rahatlıkla camimize gelebiliyorlar." ifadesini kullandı. Aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders'in doğup büyüdüğü Venlo kentinde 3 bine yakın Türk kökenli vatandaşın bulunduğuna işaret eden Dursun, "Bizim Allah'a şükür hem ülkemiz hem de buradaki vatandaşlarımız için iyi çalışmalarımız var." diye konuştu.

Dursun, inşası 2 yıl süren camiyi yaklaşık 3 ay önce kullanmaya başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"10 bin metrekarelik bir arazi üstüne inşa edilen ve mescit dışında birçok faaliyetlerin yapıldığı caminin toplam 3 bin metrekare kullanım alanı bulunuyor. Kadınlara ayrılan bölüm ile birlikte bin 500 kişilik mescit bölümü var. Mescidin dışında 350 öğrenci kapasiteli 7 ayrı sınıfımız var. Burada anaokulu, din dersi ve Türkçe eğitimi veriliyor. Bin kişilik üçe ayrılan konferans salonumuzun yanı sıra toplantı ve çalışma odaları, kadınlara, genç erkek ve kızlara ayrı ayrı lokallerimiz ve restoranımız var. İmam evimiz ve misafir evimiz de var. Burası bir külliye olduğu için içinde ne gerekiyorsa hepsi var. Park alanımız ise 136 araba kapasiteli."

Hollanda'da yaklaşık iki yıl önce, aşırı sağcı "ID Verzet" hareketi mensubu bir grup, yapımı süren Tevhit Camisi'nin çatısı ve minaresine çıkarak İslamofobik, ırkçı ifadelerin bulunduğu pankart asmıştı.

(AA)