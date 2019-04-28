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  3. Hollandada 82 yaşındaki Türke kraliyet nişanı verildi

Hollandada 82 yaşındaki Türke kraliyet nişanı verildi

Hollandada 82 yaşındaki Türke kraliyet nişanı verildi

Uzun yıllar yaşadığı Hollanda’da yaptığı gönüllü işlerden dolayı kraliyet nişanına layık görülen 82 yaşındaki Zehra Türker, "Milletimi çok sevdiğim için bu yardımları yaptım. Böyle bir ödül alacağımı beklemiyordum ama bu yaptığım iyiliklerin karşılığının bir gün ödüllendirileceğini biliyordum” dedi.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Diligentia tiyatro salonunda düzenlenen törende, 1997 yılından beri farklı gönüllü çalışmalarda bulunan Türker, kraliyet nişanını Lahey Belediye Başkanı Pauline Krikke’nin elinden aldı. Hollanda’da uzun yıllar farklı kentlerden topladığı yardımları, Türkiye’de farklı kurumlar aracılığıyla muhtaç kişilere ulaştıran Türker, yaptığı çalışmalarla iki ülke arasında köprü oldu. 

‘BÖYLE BİR ÖDÜL ALACAĞIMI BEKLEMİYORDUM’

Aslen Kırklarelili olan 1937 doğumlu Zehra Türker, kraliyet nişanını alması dolayısıyla mutlu olduğunu söyledi. Uzun yıllardır Hollanda’da yaşadığını belirten Türker, “Milletimi çok sevdiğim için bu yardımları yaptım. Böyle bir ödül alacağımı beklemiyordum ama bu yaptığım iyiliklerin karşılığının bir gün ödüllendirileceğini biliyordum” dedi.

EN YAŞLISI 94 YAŞINDA

Farklı kentlerde ikamet eden bazı Türkler de yaptıkları gönüllü çalışmalarla kraliyet nişanını almayı hak etti. Kral Willem Alexander’in doğum günü dolayısıyla 27 Nisan’da ülke genelinde düzenlenen Kral Günü kutlamaları kapsamında dağıtılan nişanı, şimdiye kadar farklı bölgelerde 100’den fazla Türk almaya hak kazandı. Sembolik değeri olan nişanı bu yıl ülke genelinde bin 3’ü kadın olmak üzere 2 bin 864 kişinin aldığı açıklandı. Kraliyet nişanı almaya hak kazananların en yaşlısının 94, en gencinin ise 25 yaşında olduğu belirtildi.

AA

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