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Hollanda Kraliyet Donanması gemisi İstanbul'a demirledi

Hollanda Kraliyet Donanması gemisi İstanbul'a demirledi

Hollanda Kraliyet Donanması gemisi NATO'nun Karadeniz'de yaptığı tatbikattan dönerek Sarayburnu'na demirledi. Savaş gemisi Doğu Akdeniz'de görev yaparken iki Hollanda askerinin gemiden tahliye edilmesinde Türkiye'nin yardımcı olması ile de gündeme gelmişti.Hollanda Kraliyet Donanması gemisi NATO'nun Karadeniz'de yaptığı tatbikattan dönerek Sarayburnu'na demirledi. Savaş gemisi Doğu Akdeniz'de görev yaparken iki Hollanda askerinin gemiden tahliye edilmesinde Türkiye'nin yardımcı olması ile de gündeme gelmişti.

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Geçtiğimiz günlerde Türk savaş gemisi TCG Yıldırım'ın da arasında bulunduğu NATO'ya bağlı savaş gemileri İstanbul Boğazını geçerek Karadeniz'de ortak tatbikat gerçekleştirmişti. Tatbikatın sona ermesinin ardından NATO'ya bağlı Hollanda Kraliyet Donanması'na ait F 805 Borda numaralı HNMLS 'Evertsen' dün boğazdan geçerek TCG Yıldırım ile birlikte Sarayburna demirledi.

Son teknoloji silahlar ile donatılmış geminin güvertesinde çok sayıda Hollanda askerinin olduğu görüldü. Savaş gemisinin helikopter pistinde bir helikopter de yer alıyor.

Savaş gemisi, Doğu Akdeniz'de görev yaptığı sırada farklı tarihlerde iki Hollanda askerinin ailevi sorunlar nedeniyle ülkelerine dönmek istemesi ve Türkiye'nin yardımcı olması ile de gündeme gelmişti.

(DHA)

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