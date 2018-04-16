Hızlı ve kolay yoldan vize almak için yapılması gerekenler

Örneğin tatil denildiğinde aklımıza sadece yılda bir kez yaptığımız her şey dahil bir otelde yüzmek ve güneşlenmek gelmiyor artık. 5 yıl önceki seyahat tarzımız ile şu anki seyahatlerimiz arasında büyük farklar söz konusu. Seyahat imkanları ve sunulan seçeneklerin artmasıyla yurtdışında pek çok ülkeye ekonomik imkanlarla gitmek mümkün mesela. İnternet sayesinde, uçak ve otel işleri hızlı ve kolayca halledilebiliyor. Geriye sadece vize alma derdi kalıyor.

Dışişleri Bakanlığı verilerine göre; şu anda Türkiye’ye Schengen dahil 119 ülke vize uyguluyor. Her geçen gün Türkiye’ye vize uygulayan ülkelerin sayısı azalsa da vize evrak ve başvuru koşulları farklılık gösterebiliyor. Yine başvuru formu doldurma şekilleri de ülkeden ülkeye değişiyor. Eksik evrak ya da formun yanlış doldurulması durumunda vize reddi ile karşı karşıya kalabiliyor ve pasaportunuza ‘ret’ damgası vuruluyor. Hal böyle olunca uğraştığınız onca çaba ve yaptığınız masraf da çöpe gidiyor. Bu noktada doğru başvuru büyük önem taşıyor.

Öncelikli olarak pasaportunuzun geçerlilik süresini kontrol etmelisiniz. 6 aydan az bir süre kalması sizi zor durumda bırakabilir.

Vize alırken hiçbir aksilik yaşamamanızın diğer bir kriteri, vize için gerekli belgeler listesini oldukça iyi takip etmek. Listedeki tüm belgeleri eksiksiz tamamlamak ve vize formunu doğru şekilde doldurmak aslında vize almanız için en önemli koşul. Yeter ki, istenen tüm belgeler tam olsun.

Gideceğiniz ülkeye göre vize mülakatına çağrıldığınızda sorulara kısa ve açık cevaplar vererek gereksiz ayrıntılara girmekten kaçınmaktan da size rahatlık sağlayacaktır.

Pasaport, kimlik, ehliyet, vize, otel rezervasyonu, bilet gibi önemli evrakları tarayıp, hem kendinize e-mail atın hem de telefonunuza kaydedin. Böylelikle ihtiyaç duyduğunuzda temin etmekte zorlanmazsınız.

Eğer tatil planınızı kesinleştirdiyseniz hemen uçak biletini alın. Gideceğiniz güzergaha göre de otel rezervasyonunu yaptırın. Gideceğiniz tarih net değilse opsiyonlu uçak bileti rezervasyonu işinizi görecektir. Vize randevunuzdan bir gün önce yaptırdığınız uçak bileti rezervasyonu, 3-4 gün içinde iptal edilebilir olmalı ki; vize elinize geçene kadar rahat bir uyku uyuyabilesiniz. Otel rezervasyonu hiç sorun değil. Pek çoğu, gideceğiniz tarihten bir hafta öncesine kadar iptal edilebilme özelliği taşıyor.

Vize işlemlerinize ayıracak vaktiniz yoksa ya da sizin yerinize başkalarının halletmesini isterseniz Fulltrip.com iyi bir alternatif olabilir. Dijital seyahat platformu Fulltrip.com, vize dahil uçtan uca seyahatinizi planlamanıza imkan tanıyor. Vize servisi sayesinde başvurudan evrak takibine, Konsolosluk işlemlerinden pasaport teslimine tüm süreci Fulltrip ekipleri sizin için özel takip ediyor. Fulltrip otel, uçak-bilet, araç kiralama, tur seçenekleri ve şehir rehberi gibi her tür hizmeti tek bir platform üzerinden sunarak dijital seyahat sektörüne farklı bir bakış açısı getirmeyi amaçlıyor.