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Hırsızlık şüphelileri taksiyle kaçarken yakalandı

Hırsızlık şüphelileri taksiyle kaçarken yakalandı

Tasksim Meydanı'nda özçekim yapan turistlerin çantasını çaldıkları iddia edilen 11 yaşındaki 2 şüpheli, taksiyle kaçmak isterken yakalandı.

Taksim Meydanı'nda özçekim yapan turistlerin çantasını çaldığı iddia edilen 11 yaşındaki 2 şüpheli, taksiyle kaçarken yakalandı.      
  AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, meydanda arkadaşıyla gezintiye çıkan Ürdün uyruklu Mahmood Laswe, arkadaşıyla özçekim yaparken çantasını kenara bıraktı.      

Bu sırada Laswe'nin çantasını çaldığı belirtilen 2 şüpheli, taksiyle olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.      
Olaya tanıklık eden Gül Aslan isimli vatandaşın, Laswe'ye herhangi bir eşyasının kayıp olup olmadığını sorması üzerine turistin çantasının çalındığı anlaşıldı.      

 Olayı gördüğünü kaydeden Aslan, şüphelilerin taksiye bindiğini söylemesi üzerine meydanda uygulama yapan polisler, taksiyi durdurarak şüphelileri yakaladı.

 Ürdünlü turist Laswe de Aslan'ı öperek teşekkürlerini iletti.     

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