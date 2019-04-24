Hırsızlık suçundan 17 yakalama ve 14 yıl hapis cezası bulunan genç kadın yakalandı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde bu sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, evlerden hırsızlık ve cezaevinden firar suçlarında hakkında 17 ayrı yakalama kararı bulunup ayrıca yine evlerden hırsızlık suçundan toplam 14 yıl 5 ay hapis, 5 bin lira da para cezası bulunan 3 çocuk annesi Hülya Y.'yi yapılan takip sonucu evinde yakalayarak gözaltına aldı.

Polisleri görünce evinin nasıl bulduklarını söylediği öğrenilen Hülya Y., emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Hülya Y. adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

İHA