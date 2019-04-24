Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8649
  • 6,5805
  • 240.103
  • 96.406
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Hırsızlık suçundan 17 yakalama ve 14 yıl hapis cezası bulunan genç kadın yakalandı

Hırsızlık suçundan 17 yakalama ve 14 yıl hapis cezası bulunan genç kadın yakalandı

Hırsızlık suçundan 17 yakalama ve 14 yıl hapis cezası bulunan genç kadın yakalandı

Samsun'da evlerden hırsızlık suçundan hakkında 17 ayrı suçtan yakalama kararı ve yine hırsızlık suçlarından toplam 14 yıl 5 ay hapis, 5 bin lira da para cezası bulunan 3 çocuk annesi kadın, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

x

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde bu sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, evlerden hırsızlık ve cezaevinden firar suçlarında hakkında 17 ayrı yakalama kararı bulunup ayrıca yine evlerden hırsızlık suçundan toplam 14 yıl 5 ay hapis, 5 bin lira da para cezası bulunan 3 çocuk annesi Hülya Y.'yi yapılan takip sonucu evinde yakalayarak gözaltına aldı. 

Polisleri görünce evinin nasıl bulduklarını söylediği öğrenilen Hülya Y., emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Hülya Y. adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

İHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Demet Akbağ eşi için mevlit okuttu
Beşiktaşlı futbolcunun Dilan Çiçek Deniz'e talip olduğu iddia edildi
Gelin ata binmiş 'ya nasip' demiş
Damat adayı Eser West o dizide başrol oynayacak
Deniz Çakır'a 1 yıla kadar hapis istemi
Bursa’da motosikletin üzerine yatarak yarış yapan iki sürücü, yürekleri ağza getirdi. Yaşanan bu teh

Motosikletin üzerine yatarak yarış yapan gençler yürekleri ağza getirdi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kilosu 6 bin liradan satılıyor, siparişlere yetişemiyorlar

Beşiktaşlı futbolcunun Dilan Çiçek Deniz'e talip olduğu iddia edildi