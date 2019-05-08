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Hırsızlık için girdiği elektrik trafosunda öldü

Hırsızlık için girdiği elektrik trafosunda öldü

Karaman'da Kadir Saysal isimli vatandaş, hırsızlık için girdiği elektrik trafosunda meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybetti.

Bahçelievler Mahallesi Ereğli karayolu üzerindeki bir elektrik trafosunda saat 11.30 sıralarında patlama meydana geldiği şeklindeki ihbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleriyle elektrik dağıtım şirketi çalışanları sevk edildi. 

Ekiplerin yaptığı incelemede, arka duvarı balyozla kırılan trafoda, eldivenli bir kişinin hareketsiz yattığı saptandı.

Kontrollerde, Kadir Saysal olduğu belirlenen kişinin akıma kapılıp, yaşamını yitirdiği tespit edildi. Saysal'ın, kesici aletle kabloyu keserken patlamanın meydana geldiği, akıma kapılıp yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kablo hırsızlığından suç kaydı bulunan, 3 gündür kayıp olduğu ortaya çıkan Saysal'in cesedi, otopsi için Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

DHA

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