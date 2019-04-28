Hıdırellez 2019 tarihi - Hıdırellez nedir? Hıdırellez ne zaman kutlanacak?

2019 Hıdırellez tarihi merak ediliyor. Hıdırellez ne zaman kutlanacak? Hıdırellez nedir sorusu Nevruz Bayramı’nın kutlanmasıyla birlikte yanıtı araştırılan sorulardan bir tanesi oldu. Hızır Aleyhisselam ile İlyas Peygamberin yeryüzündeki buluştuğu gün olarak nitelendirilen Hıdırellez, Miladi Takvimi (Gregoryen Takvimi) doğrultusunda 6 Mayıs tarihinde kutlanmaktadır. Fakat, eski zamanlarda kullanılan Rumi Takvimi (Jülyen Takvimi) doğrultusunda 23 Nisan tarihinde kutlanmaktadır. Hıdırellez günü Hazreti Hızır'ın İlyas peygamber ile buluştuğuna inanılır. Bu sebeple de hıdırellez günü yabancılara kucak açmak ve isteklerini reddetmemek gerekir. Zira Hızır'ın farklı suretlerle hıdırellez günü insanlara göründüğüne inanılır.

HIDIRELLEZ NE ZAMAN KUTLANACAK?

Hıdırellez 2019 yılında 5 Mayıs Cumartesi akşamı başlayacak, 6 mayıs pazar ikindi ezanında bitecek.

Hızır Aleyhisselam ile İlyas Peygamberin yeryüzündeki buluştuğu gün olarak nitelendirilen Hıdırellez, Miladi Takvimi (Gregoryen Takvimi) doğrultusunda 6 Mayıs tarihinde kutlanmaktadır. Fakat, eski zamanlarda kullanılan Rumi Takvimi (Jülyen Takvimi) doğrultusunda 23 Nisan tarihinde kutlanmaktadır.

6 Mayıs’tan başlayıp 4 Kasım’a kadar olan süre Hızır Günleri adıyla yaz mevsimini, 8 Kasım’dan 5 Mayıs’a kadar olan süre ise Kasım Günleri adıyla kış mevsimini oluşturmaktadır. Bu yüzden 5 Mayıs günü gecesi kış mevsiminin bitip sıcak yaz günlerinin başladığı anlamına gelmektedir.