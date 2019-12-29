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  3. Heykel değil 3D pasta ustası Tuba

Heykel değil 3D pasta ustası Tuba

Heykel değil 3D pasta ustası Tuba

Çocuğunun doğum gününde yaptığı pastayla, pasta sanatı ustası olmaya karar veren Tuba Geçkil’in dünyaca ünlü birçok siyasetçi, sanatçı ve oyuncunun gerçeğini aratmayan 3D büst pastaları ilgi görüyor.

Aynı zamanda Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Milli Takım Şefi de olan Geçkil, oğlunun sevdiği çizgi film karakterinin oyuncağından esinlenerek yaptığı doğum günü pastasını beğenmesiyle bu alanda kariyer yapmaya karar verdi. Katıldığı yarışmalarda birçok madalya alan Geçkil, Almanya’da 4 yılda bir düzenlenen dünyanın prestijli aşçılık yarışmalarından IKA Culinary Olympics’te de 4 altın ve 1 gümüş madalya kazandı. Geçkil pek çok yerden siparişler de alıyor.


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