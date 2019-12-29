Heykel değil 3D pasta ustası Tuba

Aynı zamanda Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Milli Takım Şefi de olan Geçkil, oğlunun sevdiği çizgi film karakterinin oyuncağından esinlenerek yaptığı doğum günü pastasını beğenmesiyle bu alanda kariyer yapmaya karar verdi. Katıldığı yarışmalarda birçok madalya alan Geçkil, Almanya’da 4 yılda bir düzenlenen dünyanın prestijli aşçılık yarışmalarından IKA Culinary Olympics’te de 4 altın ve 1 gümüş madalya kazandı. Geçkil pek çok yerden siparişler de alıyor.