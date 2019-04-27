Heyelan riski nedeniyle 3 bin kişilik mahalle boşaltılıyor

Elazığ'ın Maden ilçesinde heyelan riski bulunan afete maruz alanlarda kalan 278’i konut ve 232’si iş yeri olmak üzere toplam 510 binanın tahliye işlemi başlatıldı. Yaklaşık 3 bin kişinin yaşadığı Camikebir Mahallesi'nde, acil tahliye edilmesi gereken ev ve iş yerleri boşaltıldı. Aynı mahallede boşaltılma kararı verilen diğer yerlerin ise önümüzdeki hafta içerisinde boşaltılmaya başlanacağı öğrenildi. Doğdukları topraklardan ayrılmayı gönüllerinin istemediğini belirten bölge sakinleri ise hayati risk bulunması nedeniyle mecburen karara uyacaklarını aktardı.

HÜKÜMET KONAĞI BOŞALTILDI

Doğal olmayan sebeplerden dolayı toprak kayması olduğunu belirten mahalle esnaflarından Erdem Ak, "Aşağı köprü girişinden başlıyor, belediye fırınına kadar kayma söz konusu. Bu yerleşim yerlerinin tahliye edilme kararı çıktı. Üzücü bir durum. Maden'in insanları burayı bırakıp gitmek istemiyor. Çünkü geçmişi ve tarihi var. İnsanların burada anıları ve emekleri var. Biraz zor olacak ama verilen karar sağlık açısından mecburen boşaltılması lazım. İnsan sağlığı her şeyden önce gelir. Hükümet konağı boşaltıldı. Çünkü içerisinde çatlaklar oluşmuş durumda. Aynı şekilde binalarda oturan vatandaşlar var. Onların da durumu kritik. Mecburen onlar da boşaltmak zorunda kalacak" dedi.

VATANDAŞLAR MAĞDUR OLMAK İSTEMİYOR

Kimseye zarar gelmemesini dileyen mahalle sakini Fefzi Hüküm ise, "Vatandaşı mağdur etmemeleri lazım. Halkın can ve mal güvenliği için devletin bu işe el atması çok iyidir. Ama vatandaş mağdur edilmesin" diye konuştu.

Hükümet konağının 1 yıl önce boşaltıldığını dile getiren mahalle sakinlerinden Nezir Aydın'da, "Köprüde de çatlama var. Ama buralardaki binada çatlama yok. Olsa görürdük. Duyduğumuz kadarıyla heyelan riski var ama ilçeye yazık olur. Boşaltma kararına herkes uyacak. Çünkü devletin emri. 1 yıllık kirayı veriyor. Ama 1 yıl sonra ne yapacağız?" şeklinde konuştu.

VALİLİK DÜN AÇIKLAMIŞTI

Elazığ Valiliğinden dün yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlatılan Maden ilçemiz Camiikebir Mahallesi’ndeki Aktif ve Olası Heyelan Alanlarının Jeolojik-Jeoteknik Değerlendirme Raporuna istinaden İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda Maden ilçemizde heyelan riski bulunan afete maruz alanlarda kalan 278 konut ve 232 iş yerinde bugün itibariyle tahliye işlemlerine başlanılmıştır. Bu kapsamda tahliye edilen vatandaşlarımıza barınma yeri temini ve kira yardımı gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra afete maruz bölgede kalan ilçe kaymakamlığı, ilçe milli eğitim müdürlüğü, belediye lojman ve iş yerleri ile kamuya ait diğer binaların tahliyesi ivedilikle tedbir amaçlı yapılmıştır. Bu konudaki çalışmalar İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda Valiliğimizce hassasiyetle yürütülmektedir" ifadelerine yer verilmişti.

(İHA)