HES kodu nasıl alınır, ne işe yarar? Seyahat izin belgesi HES kodu alma ekranı!

HES kodu hakkında bilgi almak isteyen kişiler konuyu yakından takip ediyor. Yeni tip koronavirüs salgını sonrası şehirler arası seyahatler izne bağlı tutuldu. Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması hizmete sunuldu. Birçok işlem yapılan uygulamada vatandaşlar yol izin belgesi de alabiliyor. HES kodu sayesinden kaymakamlık ya da valiliklere gidilmesi gerekmiyor. Peki, HES kodu nasıl alınır, ne işe yarar? Uygulama üzerinden veya sms ile kod alınacak. Seyahat izin belgesi HES kodu alma ekranı için detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

HES KODU NASIL ALINIR, NE İŞE YARAR?

HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabiliyor. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturuluyor.

Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabiliyor.

HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabilecek. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilecek. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli olacak.)

HES KODU NEDİR?

Sağlık Bakanlığı ‘Hayat Eve Sığar’ (HES) uygulaması vatandaşların hizmetine sunuldu.

HES kodu, kontrollü sosyal hayat kapsamında, vatandaşların şehirler arası yolculuklarında, kurum ziyaretlerinde ya da bireysel iletişim gerektiren kamusal alanlarda Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmasına ve salgının takibine yarayan bir uygulama olacak.

Kod, öncelikle seyahatlerde kullanılacak. Vatandaşlar, tüm ulaşım süreçlerinde Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması üzerinden ya da kısa mesaj yoluyla HES kodu alacak. HES kodu, bilet alınırken ilgili seyahat firması ile paylaşılacak, böylece tüm yolcuların Kovid-19 riski taşıyıp taşımadığı sorgulanabilecek ve riskli kişilerin seyahati onaylanmayacak.

Uygulama öncelikle seyahatlerde kullanılmaya başlansa da kısa süre içerisinde iş yerleri, muayenehaneler, kurum ziyaretleri gibi birçok alanda yaygınlaştırılacak.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

Hayat Eve Sığar mobil uygulaması Google Play Store ve AppStore üzerinden indirilebiliyor. Uygulamayı mobil marketlerden ücretsiz indirebilirsiniz.

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