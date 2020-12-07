HES kodu alma ve sorgulama ekranı! SMS ve E-devlet HES kodu nasıl alınır?

SMS ve E-devlet üzerinden HES kodu alma işlemleri yapılıyor. Vatandaşların, AVM, banka ve genel olarak birçok özel ya da kamu kurum ve kuruluşlarına girerken öncelikle HES kodunu göstermesi gerekiyor. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasının içerisinden, SMS ya da E-devlet sistemi üzerinden HES kodu alınabilir. Peki, SMS ve E-devlet üzerinden HES kodu nasıl alınır?

SMS İLE HES KODU NASIL ALINIR?

HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek,

Mavi Kartlı veya TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek,

T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası bulunmayan kişiler için Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 2023’e SMS göndererek,

E-DEVLET HES KODU NASIL ALINIR?

e-Devlet üzeriden buraya tıklayarak,

e-Devlet üzerinden HES Koduna ait işlemler; üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu e-Devlet üzerinden oluşturabilirsiniz.