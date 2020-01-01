Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9482
  • 6,6739
  • 290.971
  • 114425
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Herkes oraya akın etti! 5 kilometrelik kuyruk

Herkes oraya akın etti! 5 kilometrelik kuyruk

Herkes oraya akın etti! 5 kilometrelik kuyruk

Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'a akın eden yerli ve yabancı turistler, Milli Parklar gişelerinde 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Yoğun kar nedeni ile uygulama yapan jandarma ekipleri ise kış lastiği ve zinciri olmayan araçları geri çevirdi.

Yeni yılın ilk gününde Uludağ'a çıkmak isteyenler trafik nedeniyle zor anlara yaşadı.

Uludağ'a akın eden günübirlikçiler, Milli Park gişelerinde uzun kuyruk oluşturdu. Görevlilerin trafik akışını rahatlatmaya çalışmasına rağmen Uludağ yolunda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Jandarma ekipleri ise Milli Park gişelerinde yaptığı kontrollerde kış lastiği ve zinciri olmayan sürücüleri geri çevirdi. Öte yandan, Uludağ'da hava sıcaklığı sıfırın altında 5 derece olarak ölçülürken, kar kalınlığının 35 santimetre olduğunu belirtildi.

(DHA)


Sıla ve Hazer neden evleniyor? Bomba iddia
Haluk Levent sözünü tuttu! Yeni yılı böyle karşıladı
100 bin gülle evlilik teklifi
Aslı Enver'den manidar paylaşım: Kendime söz verdim!
Aşkın ilk pozu!
<p>O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümüne konuk olan Fenerbahçeli yıldız Max Kruse´den Hadise´ye olay b

O Ses Türkiye´ye Katılan Max Kruse´dan Hadise´ye Olay Teklif! Alkış Tufanı Koptu

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!