Her şey nasıl yazılır? Herşey bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK'ya göre her şey yazılışı

Türk Dil Kurumu (TDK) yazım kuralları ve bazı kelimelerin nasıl yazıldığı araştırılıyor. Günlük hayatta birçok kelimenin yazımı konusunda insanlar tereddüte düşebiliyor. Bu kelimelerin en başında ‘Her şey’ geliyor. Her şey kelimesinin nasıl yazıldığını merak eden vatandaşlar kelimenin doğru yazılışını öğrenmek istiyor. Doğru yazılışın nasıl olduğunu bilmeyenler ‘Her şey bitişik mi yazılır, ayrı mı yazılır?’ sorusunu aratıyor. Peki, TDK’ya göre Her şey nasıl yazılır?

HER ŞEY NASIL YAZILIR?

Her şey kelimesinin yazılışı vatandaşlar tarafından araştırılıyor ve doğru yazılışı öğrenilmek istiyor. Günlük hayatta en çok kullandığımız kelimelerden birisi olan ‘Her şey’ Türk Dil Kurumu TDK’ya göre ayrı olarak yazılır.

HERŞEY Mİ, HER ŞEY Mİ?

Doğru yazım: Masanın üzerindeki her şeyi çantana koy.

Yanlış yazım: Herşey üstüme geliyor, bunaldım.

TDK’YA GÖRE HER ŞEY YAZILIŞI

TDK sözlüğünde her şey kelimesiyle alakalı örnek atasözleri ve deyimler verilmiştir.

Her şeyin vakti var, horoz bile vaktinde öter

Her şeyin yenisi, dostun eskisi

Her şeyin yokluğu yokluktur