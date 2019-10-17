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  3. Her gün cevizleri eksiliyordu, sebebi görünce şok oldu

Her gün cevizleri eksiliyordu, sebebi görünce şok oldu

Her gün cevizleri eksiliyordu, sebebi görünce şok oldu

Bilecik'te, evinin bahçesindeki kilerde bulunan cevizlerin her gün eksildiği fark eden vatandaş, nöbet tutunca 'suçlu' olan sincabı görüntüledi.

Osmaneli ilçesine bağlı Akçapınar köyünde ikamet eden Mutlu Gündüz, evinin bahçesinde bulunan kilerdeki kova içinde bulunan cevizlerin azaldığı gördü. Her gün gittikçe azalan cevizlere ne olduğu anlayamayan vatandaş, bir gün kilerde beklemeye başladı. Kilerin çatı kısmındaki boşluktan içeri giren bir sincabın kovanın içindeki cevizleri yediği gördü. Bu anı cep telefonu ile kaydeden Mutlu Güzel, sincabın cevizi ağzı ile kırıp yemesini de kaydetti.

Kilere alışan sincap için her gün kilere bir ceviz bırakacağını söyleyen Mutlu Gündüz, doğadaki hayvanları herkesin beslemesi gerektiğini söyledi.

(İHA)

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