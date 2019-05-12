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  3. Tencerede kaynayan süt küçük Elif'i hastanelik etti

Tencerede kaynayan süt küçük Elif'i hastanelik etti

Tencerede kaynayan süt küçük Elif'i hastanelik etti

Üzerine sıcak süt tenceresi devrilerek yanan 8 yaşındaki Elif hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Çimenli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sobanın üzerinde tencerede kaynayan sütün taşması sonucu tencereyi eliyle sobanın üzerinden almak isteyen kadının eli yanınca tencere elinden düşüp 8 yaşındaki yeğeni Elif B.K 'nin üzerine devrildi. Üzerine kaynar süt dökülen küçük kız yanarak yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk tedavi altına alındı. 

İHA

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