Hemşireler Günü sözleri ve mesajları! 12 Mayıs Hemşireler Günü mesajları haberimizde

En güzel Hemşireler Günü mesajları yoğun ilgi görüyor. Hemşireler Günü sözleri araştırılıyor. Her yıl özel gün ve haftalar kutlanıyor. Bu günler arasında Hemşireler Günü de bulunuyor. Her sene 12 Mayıs tarihinde kutlanıyor. Uluslararası Hemşireler Konseyi, modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale’in doğum günü olan 12 Mayıs’ı “Uluslararası Hemşireler Günü” ilan etti. Yani 12 Mayıs 1974 yılından bu yana resmi olarak hemşireler günü kutlanmaya başlanmış oldu. Bu özel günün gelmesi ile beraber en güzel vatandaşlar sevdiklerine mesajlar gönderiyorlar.

HEMŞİRELER GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI

– Ülkemizin her köşesinde insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin sonsuz sabır, her türlü özveri, gayret ve sevgi ile mesleğini icra etmeye çalışan, değerli Hemşirelerimizin 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftasını kutlar, meslek hayatlarında başarılar dilerim.

– Tüm hemşirelerimizin, Hemşireler Haftasını kutluyor, sağlık ve mutluluk diliyorum

– Sevgi, şefkat ve hoşgörünün simgesi haline gelen hemşirelerimizin hemşireler günü kutlu olsun.

– Sağlık ordusunun vazgeçilmezleri hemşirelerin hemşireler günü kutlu olsun.

– 12 Mayıs Dünya Hemşireler günü, sağlık personelimize kutlu ve hayırlı olsun

– Sağlık sektörünün vazgeçilmez haline gelen tüm hemşirelerin hemşireler günü kutlu olsun…

– “Önce İnsan” diyerek halkla hizmeti şiar edinmiş, insanların sağlıkları için çok önemli ve kutsal bir görevi ifa eden, bu yüce mesleğin mensubu bütün fedakâr, cefakâr hemşirelerimizin “Hemşireler Gününü” kutlayarak meslek hayatlarında başarılar dilerim.

– Ebe ve hemşireler günü kutlu olsun. Bu ülke sizinle gurur duyuyor.

– 12-18 Mayıs Hemşireler haftası. Bütün hemşirelerimizin Hemşireler günü kutlu olsun

– Gece gündüz demeden sağlığımız için çalışan tüm hemşirelerimizin hemşireler günü kutlu olsun.

– Hayatımız ve sağlığımız için emek harcayan hemşirelerimizin Hemşireler Günü ve Hemşireler Haftası kutlu olsun.

HEMŞİRELER GÜNÜ TARİHÇESİ

İlk olarak ABD Sağlık ve Eğitim Bakanlığında yetkili olan Dorothy Sutherland, 1953 yılında dönemin başkanı Dwight D. Eisenhower ile görüşerek bir sonraki yılın Ekim ayını “Hemşireler Günü” ilan etmeyi teklif eder. Ancak o dönemde bu teklif onaylanmaz.

1972 yılında ise bu önemli günün tanınması için resmi bir bildiri hazırlama girişiminde bulunulur ve Ulusal Temsilciler Meclisine sunulur. Fakat yine bu teklif onaylanmaz.

Bundan iki yıl sonra, Uluslararası Hemşireler Konseyi, modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale’in doğum günü olan 12 Mayıs’ı “Uluslararası Hemşireler Günü” ilan eder. Aynı yıl dönemin ABD Başkanı Nixon imzasıyla kesin olarak karar verilir. Yani 12 Mayıs 1974 yılından bu yana resmi olarak hemşireler günü kutlanmaya başlanmış olur.