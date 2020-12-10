Hem maskesiz hem pişkin: "Belki ölmek istiyorum kardeşim"

Adana’da 246 polisle gerçekleştirilen koronavirüs denetiminde, maske takmayan sürücü, “Arabada 30 kişi miyiz? Belki ölmek istiyorum kardeşim." dedi.

DHA'da yer alan habere göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayısı artış hızı ile yoğun bakım doluluk oranı kritik seviyede olan kentler arasında saydığı Adana’da polis, denetimlerini sıklaştırdı.

Denetimler kapsamında Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, birçok yerde uygulama noktası kurdu. Ayrıca 264 polisle 77 berber ve güzellik merkezi, 2 AVM, 77 taksi, 10 pazar yeri, 2016 toplu taşıma aracı, 71 kahvehane, 437 lokanta ile kafe ve restoran denetlendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 88; karantina tedbirlerine uymayan 14; sosyal mesafeye uymayan 40 kişiye ise ceza yazıldı.

"BELKİ ÖLMEK İSTİYORUM"

Öte yandan uygulamalar sırasında araç içinde maske takmadıkları için durdurulan sürücülerden bazıları polise tepki gösterdi. Maskesiz sürücülerden Süleyman Y., polisin uyarısı üzerine “Araç içerisinde kimden korunacağım. 30 kişi miyiz? Belki ölmek istiyorum.” sözleriyle kendisini savundu.

CEZA BABASININ ADINI UNUTTURDU

Başka bir otomobilde bulunan biri kadın 3 kişiye de para cezası uygulandı. Öfkelenen sürücü, polise, “Adam mı öldürdük? Hırsızlık mı yaptık? Ağabey şunu yazma, yırtar atarım ya. Yazarsanız yazın.” diye tepki gösterdi.

Ceza kesilen şahsın, babasının adı sorulunca da “Bilmiyorum babamın adını.” demesi dikkat çekti.