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  3. HDP binası önünde eylem yapan ailelerden biri daha evladına kavuştu

HDP binası önünde eylem yapan ailelerden biri daha evladına kavuştu

HDP binası önünde eylem yapan ailelerden biri daha evladına kavuştu

Bingöl'den gelerek Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan baba Metin ve anne Necla Açan, güvenlik güçlerine teslim olan oğullarına 4 yıllık hasretin ardından sarıldı.

Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan bir ailenin daha evlat hasreti son buldu. 

Bingöl'den gelerek 13 Ocak'ta oturma eylemine katılan Metin Açan'ın 4 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu H. Açan, dün Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Müjdeli haberi alarak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine gelen baba Metin ve anne Necla Açan, ifade işlemi için götürüldüğü Emniyet Müdürlüğünde oğluyla buluştu.

Duygusal anların yaşandığı buluşmada oğullarına "Hoş geldin." diyen Açan çifti, 4 yıllık hasretin ardından evladını bağrına bastı.

(AA)


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