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Hayvan besicisini şoke eden ceza

Hayvan besicisini şoke eden ceza

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, ineklerinin kayıtlarını güncelletmeyen O.K. isimli besiciye bin 132 lira para cezası kesildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün kestiği cezaya mahkeme kanalıyla itiraz edeceğini anlatan O.K., ilçede ilk defa kendisine ceza uygulandığını söyledi.

Burhaniye’de büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan O.K.’ye hayvanlarının kayıtlarını güncelletmediği gerekçesiyle bin 132 lira ceza kesildi. Hayvanlarının aşılanması için geçen ay Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne dilekçe verdiğini anlatan baba İ.K., “Oğlum O.K. ile birlikte büyükbaş hayvan besliyoruz. Hayvanlarımın aşılarının zamanında yapılamaması üzerine geçtiğimiz ayın 25’inde dilekçe verdim. O arada kasaba kestirdiğim hayvanların listesini de Tarım ve Orman ilçe Müdürlüğüne verdim. Benden dilekçe istenmedi. Şimdi ise hayvanlarımın kayıtlarını güncelletmediğim gerekçesiyle bin 132 lira para cezası geldi. Cezayı 15 gün içinde ödemem isteniyor. İlçede ilk defa bana böyle bir ceza kesildi. Ben bunun için mahkeme başvuracağım. Çünkü cezanın haksız olduğuna inanıyorum” dedi.

İHA

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