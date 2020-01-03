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Hayırsever, marketin veresiye defterini satın aldı

Hayırsever, marketin veresiye defterini satın aldı

Samsun'un Canik ilçesinde adını açıklamayan hayırsever, bir marketteki veresiye defterini 5 bin liraya satın alıp, borçları sildirdi.

Canik ilçesi Uludağ Mahallesi Eski Konak Sokak üzerindeki bir markete gelen hayırsever, market sahibine veresiye defterindeki toplam borç tutarını sordu. Market sahibi de 5 bin TL olduğunu söyledi. Bunun üzerine adını açıklamayan hayırsever, veresiye defterini 5 bin lira verip, satın aldı. Marketteki borçlarının ödendiğini öğrenen vatandaşlar da sevinç yaşadı.  

Market çalışanı Süreyya Ortataş, "Yılın son akşamı gelen hayırsever, veresiye defteriyle ilgili sorular sordu. Biz de defterdeki borç miktarını hesaplayıp, söyledik. Borçları ödedi. Biz de kendisinde helallik aldık. Böylelikle müşterilerimizin borçları kapatmış oldu" dedi.

(DHA)


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